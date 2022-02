La leche argentina fue la que más aumentó, pero es la más barata del mundo

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) publicó su informe mensual del precio de la leche cruda en los principales países o bloques (la Unión Europea) productores, y de los datos se desprende una paradoja: donde más aumentó el precio pagado a los tambos fue en Argentina, pero eso no logró torcer la tendencia que ubica a la leche entregada en tranquera como la más barata a nivel global.

El valor cotizado en tipo de cambio oficial se ubicó en U$S 0,343 al cierre de 2021. Esto representa un incremento del 30,7% frente a los U$S 0,263 del mismo mes de 2020.

Esta tasa de crecimiento supera al 25,8% de Nueva Zelanda, al 17,9% de Estados Unidos y al 16% de Uruguay.

Sin embargo, el valor es el más bajo, por debajo de los U$S 0,345 de Bielorrusia, de los U$S 0,349 de Uruguay y de los U$S 0,375 de Brasil. Y muy lejos de quienes están al tope de la lista: Estados Unidos, Nueva Zelanda, la Unión Europea y el Reino Unido.

Del informe se desprende también que la producción de leche aumentó un 4% en 2021 en Argentina y quedó al borde de batir el récord de 2015, según el informe del OCLA, elaborado con base en datos de la Dirección Nacional de Lechería.

En total fueron 11.553 millones de litros los que se ordeñaron en los tambos nacionales durante el año pasado, una oferta 400 millones de litros superior a los 11.113 millones de litros de 2020.

Con respecto a 2019, el salto fue del 11,7% o de 1.270 millones de litros más. El récord de seis años atrás fue de 12.061 millones de litros, siempre según las estadísticas oficiales.

Esta cifra se alcanzó luego de que diciembre cerrara con un ordeñe de 1.046,8 millones de litros, un 2,8% menos que en noviembre (-5,9% en el promedio diario), pero un 4% más que el mismo mes del año anterior.

“Otro dato importante es que hace 30 meses consecutivos que la producción crece interanualmente y lo hace a un promedio mensual del 5%”, indicó el observatorio. Vale remarcar que el 4% de crecimiento con el que cerró el año supera las expectativas que tenían inicialmente las 20 industrias más importantes del sector, que concentran entre el 50% y 60% de la leche, y que esperaban un aumento del 1,5%.

La ola de calor durante los primeros días de este año también tuvo efecto sobre la productividad de las vacas: la producción de leche promedió el 11% en diciembre y en enero fue del 9,5, es decir, un 1,5% por debajo.