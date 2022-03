Imputaron a otros dos detenidos por matar a un vecino de un tiro

El fiscal de Instrucción 3 de Villa Mercedes, José Olguín, formalizó lo que había adelantado en la audiencia del miércoles: pidió que Víctor "El Veco" Suárez y Ezequiel Pedernera sean imputados por asesinar a tiros a Gastón Sergio Pastrán, su vecino del barrio San José. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a los relatos de los testigos del ataque, no hay dudas de que el primero empuñó y disparó el arma de fuego que mató al hombre de 41 años y el segundo, aunque no fue autor del balazo mortal, emboscó y acorraló a la víctima con la misma intención que tenía "El Veco" y los otros cinco detenidos por el crimen: asesinar a Pastrán. Tras escuchar qué pruebas respaldan la hipótesis fiscal, el juez de Garantías 2, Leandro Estrada, hizo lugar a las imputaciones.

Suárez y Pedernera fueron imputados por "Homicidio calificado por la participación de dos o más personas y por alevosía". El mismo delito pesa sobre Víctor Hugo Pedernera, quien es padre de Ezequiel, Moisés Marcola, Marcelo Arguello y Evelyn Contrafatto y su padre, Hilario Contrafatto.

Olguín recordó que el asesinato fue el lunes 7 entre las 19:15 y las 19:40. Pastrán había estado unas tres o cuatro horas bebiendo con amigos, sentado en la vereda de Olloqui y Gazari. En un momento se levantó y se cruzó a la vereda norte para pedirle hielo a una vecina de apellido Torres. Ella le dijo que no tenía y cuando hablaba con la mujer, su cuñada y otro vecino alcanzaron a ver que un grupo, conformado por todos los detenidos, se le venía encima y le advirtieron a los gritos.

"Todos los testigos fueron contestes en afirmar que fue acometimiento sorpresivo, en conjunto, y que cinco de los agresores estaban armados, cuatro con armas de fuego y uno con un cuchillo", detalló el fiscal. El que empuñaba el arma blanca era, según las declaraciones, Ezequiel Pedernera. Dicho cuchillo, de unos 20 centímetros de hoja, fue secuestrado por la Policía y reconocido por los testigos como el que portaba el imputado.

Ezequiel Pedernera. Es quien empuñaba un cuchillo durante el ataque.

No fue una pelea, ni siquiera amenazas como advertencia previa. Fue un ataque directo de ocho personas, con armas de fuego, cuchillo, palos y piedras, hacia otra que estaba desarmada y en posición de "total indefensión", subrayó. A Pastrán no le quedó otra posibilidad que correr hacia la vivienda de Torres, para protegerse de la andanada de tiros y proyectiles que le arrojaban. "La víctima había estado varias horas en la esquina y no había pasado nada, solo cuando se alejó de sus amigos y fue a lo de su vecina, ahí, en ese instante, lo atacaron", explicó.

Varios le dispararon, pero solo una de esas balas impactó en su cuerpo. Fue el tiro que lo alcanzó por la espalda y le quitó la vida. Quedó en el piso de la casa de Torres. "Inmediatamente después, los atacantes se fueron hasta lo de la víctima, que vivía a la vuelta, y le balearon el frente de la casa", agregó Olguín. En el domicilio estaba entre otros familiares el hermano de Pastrán.

Luego, los defensores de Suárez, Gustavo Otegui y Juan Manuel Dómine, y el abogado de Pedernera, Emmanuel Correa Otazú, solicitaron la nulidad de las pruebas incorporadas y una prórroga del arresto de ocho días para sus clientes. El juez rechazó sus planteos de nulidad, pero les concedió las prórrogas.