Jesús Vera: "Me siento pleno físicamente y con más experiencia"

Juventud Unida Universitario tiene una misión para este Torneo Federal A 2022 y es la de ser competitivos e intentar que sus hinchas se sientan representados. Para lograrlo, además de conseguir un juego atildado y efectivo, deberá reemplazar la cuota goleadora que aportaba Damián de Hoyos, el ariete de las últimas dos campañas, y entre otros nombres apostó por un viejo conocido para la función de centrodelantero: el "Perro" Jesús Jonathan Vera.

El delantero mendocino de 33 años había pasado por el "Auriazul" en la temporada 2017/2018, campaña en la que el club llegó a octavos de final y quedó eliminado ante Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba. Tiene un buen recuerdo de la institución y espera estar a la altura del desafío.

"Me tomó un poco de sorpresa la propuesta, cuando me llamaron yo tenía prácticamente arreglado todo con otro club, pero lo hablé con mi señora y decidí volver a San Luis. Juventud es un club grande que siempre pelea arriba y pesó mucho la cercanía con Mendoza donde está el resto de la familia, así que contento con la nueva oportunidad", contó Jesús, y agregó: "Este regreso me agarra en un momento en el que tengo más experiencia, además me siento muy bien físicamente, estamos haciendo una buena pretemporada y de a poco nos vamos acoplando a la idea que pretende Alexis Matteo y su cuerpo técnico, que quieren un juego con mucha intensidad".

Se lo ve en buena condición al "Perro", además ya pudo convertir en los amistosos informales ante Huracán y Villa de la Quebrada. "Hemos trabajado muy bien, con intensidad y en alguno de los partidos que tuvimos pude marcar. Son ensayos informales y frente a rivales que se están preparando para jugar la liga local, pero siempre para el delantero es importante hacer goles donde sea para mejorar la confianza, espero que pueda seguir sumando para arrancar el torneo de la mejor manera".

Vera tiene experiencia y sabe que suplantar los goles que se fueron del equipo no será cosa de uno solo: "A la distancia seguía al club. Sé que Damián de Hoyos venía haciendo muchos goles que serán difíciles de suplantar, pero han llegado muchos jugadores, hay un muy buen plantel en el que todos estamos para jugar, eso va a generar una competencia sana y no nos va a permitir que ninguno nos relajemos. Ojalá nos salgan bien las cosas y a fin de año hayamos cumplido el objetivo que va a ser ascender, que es lo que hemos venido todos a buscar acá", analizó.

Aunque no le esquiva a la presión de pensar que Juventud va a pelear bien arriba, Vera sabe que el torneo que se jugará este año es de los más complicados por formato y premios: "Este es un campeonato muy injusto, siendo tan duro que tenga un solo ascenso no es normal, pero bueno, tenemos que mentalizarnos para pelearlo, no podemos pensar en eso antes de empezar porque vamos a arrancar mal, tenemos que ir escalón por escalón, pero con la mentalidad de ascender y sabemos que no es imposible".

Por último, el delantero no ve un equipo que sea el "Cuco" en la zona, en realidad cree que va a ser una zona equilibrada: "Es difícil pensar en un candidato para el torneo, son varios equipos que se están armando bien, pero no logro ver alguien que esté muy por encima de los demás, creo que nosotros nos estamos preparando bien y vamos a ser un equipo duro", cerró.