Martín Duplessis dominó la categoría Moto 1 en Araxá

Martín Duplessis cerró un fin de semana redondo en la ciudad de Araxá, ubicada en el estado brasilero de Minas Gerais. Es que el piloto villamercedino, luego de haber sido presentado el pasado jueves en el equipo Honda Racing Brasil, logró destacarse en la primera fecha del Campeonato Brasilero de Rally Cross Country al conseguir un magnífico primer lugar en la categoría Moto 1, después de tres días en una dura competencia.

A bordo de una moto CRF 450RX, Duplessis despidió la primera prueba del año, el Rally de Minas 2022, con una actuación que fue de menor a mayor. Luego de haber finalizado séptimo en el prólogo, el sanluiseño quedó segundo en la primera etapa en la categoría Moto 1, por detrás del francés Adrien Metge, que corrió con una Yamaha WR 450F, del equipo IMS Rally Team.

En tanto que en la segunda y última etapa, a pesar de haber sufrido contratiempos que aminoraron la marcha, incluida una caída, el ganador en 2020 del South American Rally Race obtuvo la primera posición con un tiempo acumulado de 5 horas, 7 minutos y 2 segundos.

"Estoy muy contento. Es mi primera vez en Brasil y todo es distinto a lo que estaba acostumbrado: moto, road-

book (hoja de ruta, fundamental para la navegación) y los caminos. Acá hay otro tipo de terrenos, y la idea era venir y hacer un buen papel. Por suerte nos llevamos el '1' y estamos felices. Es más de lo que buscábamos", señaló Duplessis desde Brasil, conforme con el resultado.

"Al no tener mucha experiencia sobre el terreno, que además llovía mucho, en la segunda etapa me caí. El piso estaba muy resbaladizo y la moto se me fue. Perdí mucho tiempo, pero el que venía peleando conmigo también tuvo problemas y pude ganar la carrera, que es lo más importante", agregó Martín, sobre un cierre accidentado, pero a su vez, muy positivo.

Detrás del villamercedino, completando los cuatro primeros lugares quedaron los locales Ricardo Martins (Yamaha YZ 450), Jean Azevedo (Honda CRF 450RX) y el francés Metge, que arribó a más de seis minutos del líder.

Por otra parte, los pilotos más rápidos de la especialidad fueron los brasileros Tulio Malta (Yamaha WR 450F) y Julio César Zavatti (Honda CRF 450RX), quienes finalizaron en el primer y segundo puesto en la categoría Moto 2.

Con cuatro participaciones en el Rally Dakar —todas en suelo sudamericano—, Duplessis tiene contrato para correr toda la temporada en el Campeonato Brasilero de Cross Country; seis fechas en total, con la posibilidad de participar en alguna prueba internacional si el equipo así lo decide.

"Todavía tengo mucho por mejorar y aprender, pero me siento tranquilo porque dimos todo y estuve peleando la punta todo el tiempo. Sé que puedo mejorar para la segunda fecha, ya que voy a estar más acostumbrado a la moto", cerró Martín, quien en los próximos días volverá a la Argentina.