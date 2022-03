Marcelo Macarrón se declaró inocente y confesó que quiso matarse

El viudo Marcelo Macarrón aseguró este martes que "vive un calvario" por ser el acusado de haber ordenado el asesinato de su esposa Nora Dalmasso, del que se declaró inocente, y en medio del llanto dijo que él quiso "quitarse la vida".

Fue una breve declaración, la primera en el juicio que comenzó el lunes y en el que es el único acusado del crimen.

En menos de 15 minutos, que se vieron interrumpidos por el propio llanto de Macarrón, aseguró que vivió un "calvario" durante 15 años por el proceso judicial y que es "descabellado" que él haya ordenado el crimen de su esposa, quien fue encontrada asesinada el 26 de noviembre de 2006 en su casa de la ciudad de Río Cuarto.

Además, el viudo aclaró que en los últimos tres años sufrió "temblores" y que dejó de realizar cirugías, ya que es un reconocido médico en esa ciudad cordobesa.

Ahora, el Tribunal aguarda para tomar las primeras declaraciones de testigos, que está previsto que sean 300.

La semana próxima lo harán los hijos del matrimonio, Facundo y Valentina, quienes adelantaron que darán el nombre de quien creen ellos está vinculado al crimen de su mamá.

Por la mañana, tanto la fiscalía a cargo de Julio Rivero como de la defensa de Macarrón, el abogado Marcelo Brito, presentaron el caso.

El fiscal lo acusó de haber "participado" en el asesinato, en tanto que la defensa planteó las irregularidades de la causa a lo largo de los años y les pidió a los "jurados técnicos" evaluar las pruebas que -según él- probarán la inocencia del médico.

En la etapa previa donde se hizo la presentación del caso, el fiscal dijo que "hace 15 años que Nora Dalmasso no descansa en paz", e hizo alusión a la figura de femicidio, aunque la misma no encuadra porque no estaba reglamentada al momento de cometido el crimen.

"Esta fiscalía va a intentar probar que a Nora la mataron a traición cuando se encontraba dormida y desnuda en la cama de su hija. Y luego de compartir una cena con 'amigas', la mataron cuando estaba dormida, va a probar que la mató una sola persona, que esa noche no esperaba a nadie y sí recibió la visita de su asesino", indicó la fiscalía.

"Nunca se va a saber quién la mató. Yo les puedo asegurar que Nora no supo quién la mató, que el asesino no era un loquito, y que el móvil no es sexual ni motivo en ocasión de robo, sino que fue personal", agregó el fiscal Rivero.

Uno de los primeros testigos citados a declarar será un expolicía al que no se lo podía ubicar. Además lo hará el vecino de Villa Golf, donde vivía Nora Dalmasso, quien la encontró muerta.

Está previsto que el juicio se extienda por al menos tres meses y declaren más de 300 testigos, mientras que será el jurado popular conformado por ocho miembros el que determine si Macarrón es o no culpable del crimen de su esposa.

