Ponce impulsa una comisión bicameral para investigar la deuda con el FMI

El diputado Ponce quiere que el Congreso investigue quiénes fugaron los dólares del préstamo Stand By. Foto: Internet

El diputado nacional por San Luis, Carlos Ybrhaim Ponce, anunció que esta semana presentará un proyecto para que se forme una comisión bicameral que investigue la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contraída durante la presidencia de Mauricio Macri.

En declaraciones a dos radios de la capital puntana, el legislador explicó: “Es una bicameral que investigue específicamente el programa Stand By, que es por el cual Macri pidió el préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales le acreditaron 44.500 millones de dólares”

El exgobernador comentó que la iniciativa fue presentada en la Comisión de Presupuesto, que actualmente integra, y ya circula para recibir adhesiones de otros legisladores de la Cámara baja.

Según Ponce, ese préstamo “fue para fugar capitales y para pagar el déficit fiscal. Eso estaría dentro de lo que se enmarca en la `deuda odiosa´. Esto ha sido utilizado para perjudicar al pueblo y no se tiene que devolver. Me parece raro que no se haya investigado”.

También detalló que “la investigación en la Justicia va bastante lento. Yo quiero que vayamos a fondo, que se diga con nombre y apellido que empresas fueron las que se llevaron los dólares, y qué relación tienen con el presidente o con el gobierno anterior”.

Además recordó que uno de los puntos más cuestionados del préstamo “fue la nula participación del Congreso en su tramitación. El préstamo tenía que ser aprobado por el Congreso, porque así lo dice la Constitución Nacional, y eso no sucedió”.

Ponce confirmó que junto a la diputada Natalia Zabala Chacur, se abstuvo de votar el acuerdo del Ejecutivo con el FMI para pagar esa deuda. “Me abstuve de votar porque no quise legitimar la deuda”, argumentó.

FMCiudad/FM Lafinur/MGE