El pollo aumentó un 30% y ya se refleja en locales de San Luis

El bolsillo de los puntanos sabe de aumentos. Esta vez, las variables económicas impactaron en una de las opciones más accesibles para las familias: la carne de pollo. Sobre el inicio de semana percibió un incremento de alrededor del 30%. La suba se advirtió en lo que corresponde a la segmentación por cajones, con lo cual afecta directamente a la venta del producto entero. Si bien cada negocio maneja sus propias disposiciones, en algunos casos la modificación de los valores alcanza a varios cortes.

“Para dar una idea, el cajón me salía $4.000 y ahora está en $4.500. Este impacto lo traslado a los productos, aunque a veces no lo aplico por completo, es decir, lo hago en pequeños porcentajes. La gente ya no compra más por kilo, te muestran el dinero y te dicen: 'Dame lo que me alcance en milanesas', por ejemplo”, señaló Javier Berón, quien atiende una pollería ubicada en calle Salvador Segado.

De acuerdo a lo que referenció, actualmente el kilo de pollo entero está en $310, mientras que antes estaba en $270. La milanesa pasó de $510 a $650 y la pechuga escaló de $590 a $660.

“Con el aumento de la nafta seguro vendrán nuevas actualizaciones, es más, nosotros por nuestra propia cuenta deberíamos aumentar, de alguna manera estamos atravesados por estos cambios. Por ejemplo, para venir al negocio uso combustible. Uno trata de mantener una especie de sueldo, por decirlo de alguna forma, pero si tenemos que hacerlo con base en los números reales de ganancia, la gente no compra y no se puede competir”, manifestó.

Todos los referentes consultados coinciden en que cada vez la gente opta por achicar los gastos. Si bien el pollo continúa en el lote de los alimentos más baratos, las subas no dan respiro. Varios afirman que en lo que va del año hubo hasta tres aumentos por mes en todo lo referido a carnes.

Sofía Velázquez, quien trabaja en un negocio mayorista de avenida Lafinur, pudo confirmar estas apreciaciones, dado que en el local ofrecen distintas alternativas de pollo, carne vacuna y cerdo. “Ayer (por el lunes) fue el incremento más reciente. Tratamos de ofrecer promociones, que es lo que la gente busca para ahorrar, llevan estas alternativas para congelar. Para ejemplificar, vendemos promos de 5 kilos de pata-muslo por $1.300, siempre tratamos de no subir”, dijo.

En su caso, comercializan el pollo entero a $260 el kilo. Asimismo, por la modalidad de venta del local tratan de que los clientes adquieran el producto en cajas, que es más barato. Aseguró que el cajón pasó de $3.800 a $4.500.

También señaló que las milanesas pasaron de $370 a $480. El pollo entero escaló de $165 a $200 el kilo. No descarta nuevos incrementos.

Claudia Cordero, propietaria de un negocio ubicado en Colón y Balcarce, puntualizó que su caso es diverso. Si bien coincidió en que el pollo aumentó en cuanto al cajón, hasta el cierre de esta edición no había actualizado los precios de la totalidad de los productos.

“Yo no cambié todas las listas porque personalmente no

deshueso. Lo que aumenté es el pollo entero, que pasó de $280 a $310. La pata-muslo la consigo en cantidad y bajo esta modalidad aumentó por última vez hace 20 días. En ese margen de tiempo, antes el kilo estaba en $278 y luego quedó en $299. La pechuga subió hace un mes: pasó de $780 a $795. La gente lo nota en el bolsillo, compra menos. Por lo general piden la mitad del pollo”, aseguró.

El panorama del cerdo

Si bien a lo largo del año la carne de cerdo ha sufrido aumentos, varios indican que la actualización más significativa fue hace aproximadamente un mes.

“La suba fue de entre $30 y $50 por corte, estimativamente. La costeleta estaba en $630 y ahora se vende a $670. La costilla o pechito de cerdo estaba en $650 y ahora se vende a $700. El matambre pasó de $850 a $900”, señaló Jorge Flores, empleado de un local ubicado en cercanías al barrio Lince.

“Las costeletas las tenemos en $650 y estaban en alrededor de $500. Lo que ofrecemos es la promo de 2 kilos de surtido por $475, que antes estaba en $400. Independientemente de las variaciones, la gente no interrumpió el consumo de cerdo y pollo”, concluyó Sofía Velázquez.

Redacción/MGE