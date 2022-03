Las partes ofrecieron prueba para el juicio por el asesinato de Ramos

En una audiencia preparatoria del juicio por el homicidio de la docente Mónica Ramos (cometido en San Luis el 3 de marzo de 2020, días antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia), la fiscal de juicio 1, Virginia Palacios; los abogados que representan a los hijos de la profesora, Santiago Saín y Álvaro Allende; y Mirta Esley y Ricardo Gutiérrez Esley, quienes defienden al único acusado que hay en la causa, Federico Núñez, ofrecieron prueba testimonial, pericial, documental e informativa de cara al debate oral, cuya fecha aún no se ha fijado, aunque estiman se celebrará en las próximas semanas.

Además, la defensa también planteó la nulidad de la acusación fiscal, con el argumento de que no está determinado el hecho y, por lo tanto, su cliente no sabe de qué lo acusan, por lo que se estaría vulnerando su derecho de defensa, dijo Esley.

El juez Hugo Saá Petrino presidió esta audiencia, celebrada después de que la defensa optara por acogerse al sistema acusatorio. A su turno, ante el planteo de la defensa, el magistrado le corrió la vista a la fiscal Palacios y también a los abogados querellantes. La representante del Ministerio Público Fiscal dijo que el hecho está claramente determinado en la requisitoria fiscal, en la que la fiscal María Eugenia Zabala Chacur consignó que ha quedado acreditado que el 3 de marzo, entre las 11 y las 13, Núñez entró a la casa de la docente, en Belgrano al 100, valiéndose de maniobras de escalamiento, tras lo cual atacó a la mujer a puñaladas y luego inició un incendio en la vivienda para luego escapar en el automóvil de ella, que fue hallado abandonado después a unas cuadras de su domicilio. Centrándose en ello es que la fiscal opinó que no debe hacerse lugar a la nulidad planteada.

Por su parte, la querella consideró que la defensa ya planteó la nulidad oportunamente y ahora intenta hacerlo de nuevo. “Son planteos que no solo han sido resueltos, sino que han sido consentidos, porque no han sido recurridos”, por lo que no se les debe hacer lugar, dijo Allende. El juez Saá Petrino dijo que se pasaría a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando dará a conocer la resolución sobre la prueba ofrecida por las partes y sobre el planteo hecho por la defensa.

Martín Rodríguez, hijo de la víctima, también participó de la audiencia: estuvo sentado al lado de sus abogados. Pero el joven prefirió retirarse de Tribunales sin dar notas.