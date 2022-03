¿Cómo sale River vs. Boca? Viví los superclásicos con apuestas deportivas en Jugadon.com

La plataforma oficial de apuestas deportivas y casino y tragamonedas online disponible en la Provincia de San Luis, ya palpita un fin de semana repleto de emociones. Además del cruce entre el “Millo” y el “Xeneize”, se le puede jugar al Real Madrid vs. el Barça, y el PSG frente al Mónaco, entre otros choques del fútbol argentino y el europeo. Registrate acá, cargá crédito y viví toda la pasión del fútbol en Jugadon.com. Conocé también cómo accedés al Bono de Bienvenida de $500.

¿Cuánto paga el triunfo de River? ¿Y si Boca lo gana sobre la hora, de visitante? Los amantes del fútbol tienen su lugar ideal para demostrar cuánto saben de su equipo y del resto de los clubes o los principales campeonatos y deportes del mundo. A través de Jugadon.com, los usuarios pueden realizar un sinfín de pronósticos deportivos al fútbol argentino, al europeo; a las eliminatorias del Mundial de Qatar; la Champions League; o inclusive las distintas ligas y competiciones del básquet, tenis y rugby, entre tantos otros deportes.

Claro que este fin de semana, todas las miradas –y apuestas deportivas- estarán puestas en los choques entre River vs. Boca; Independiente vs. Racing; Real Madrid vs. Barcelona; Mónaco vs. PSG; y muchosmás. ¿Quién gana?, ¿quién mete más goles?, ¿cuál será el resultado exacto?, son algunos de los pronósticos deportivos -denominados “mercados” - a los que puede jugarle el usuario. Y si acierta, ¡bingo!, gana lo jugado, multiplicado por el valor de esa opción de apuesta -denominado “cuota”-.

¿Querés conocer más sobre las Apuestas Deportivas? Entrá a la Academia Jugadon y aprendédesde los conceptos más básicos, hasta la diferencia entre una jugada “Simple” y una “Combinada”, o una “Prepartido” y “En vivo”.

Registrate, cargá, jugá, y obtené el Bono de Bienvenida

Todos los nuevos usuarios pueden acceder a un bono regalo de $500. Para obtenerlo, una vez registrado, sedebe cargar $500 o más, y jugarlos. De esta manera, en menos de 48hs (hábiles), el usuario verá acreditado dicho monto para disfrutar en apuestas deportivas (https://www.jugadon.com/deportes/) o juegos de casino en vivo y tragamonedas online(https://www.jugadon.com/tragamoneda).Conocé más acá.

Jugadon.com, una plataforma oficial, segura y con más de 5 años de experiencia.

Tras el boom del juego online y las apuestas deportivasen Europa y Estados Unidos, principalmente, San Luis comenzó a contar con estas opciones de entretenimiento –juegos virtuales, tragamonedas online y casino en vivo- gracias a Jugadon.com.



Tras su lanzamiento en el 2016, y su continua actualización y optimización, en el 2019 sumó la posibilidad de jugarle a los diversos eventos deportivos del mundo, y hace dos años adquirió la modalidad de “apuestas en vivo”, es decir, mientras incluso se está desarrollando un partido específico.

La plataforma oficial garantiza una experiencia de juego online, segura y confiable, para mayores de 18 años, en toda la Provincia de San Luis.

Para más información, dudas o ayuda, el usuario puede contactar el Centro de Atención al Cliente, enviar un e-mail (soporte@jugadon.com), o bien interactuar a través de las redes sociales en Facebook o Instagram.