Violación grupal: "No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, refiriendose a la violación grupal ocurrida el lunes a una joven de 20 años en el barrio porteño de Palermo, afirmó que "no son hechos aislados" y destacó que los seis acusados no son una "manada", sino que "responden a la misma matriz cultural".

En su cuenta de Twitter, la ministra aseguró: "Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural".

Asimismo, en declaraciones radiales, Gómez Alcorta aseveró que "la brutalidad y la impunidad con la que este hecho sucedió en un lugar tan concurrido a plena luz del día, lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad", y agregó: "A pesar de los avances del movimiento, es una radiografía de todo lo que nos falta".

En este sentido, remarcó que la Educación Sexual Integral (ESI) es "clave" frente a este tipo de delitos, ya que se trata de prácticas que fueron "aprendidas", y explicó que "así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra vida, no tienen valor".

Gómez Alcorta señaló en su cuenta de Twitter que hace falta cambiar la matriz de la sociedad e hizo un llamado a los varones a ser parte del cambio para erradicar la violencia de género.

Sobre el trabajo que realizan desde el Gobierno nacional, la ministra sostuvo que "una sociedad marcada por esta matriz en dos años no se cambia", y remarcó: "Necesitamos más Ley Micaela, más presupuesto, que todos los gobiernos locales creen áreas de género y desaprender siglos de violencias".

