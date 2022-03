El Caldén ya tiene a sus campeones de jineteada

La competencia de jineteada del 15º Festival del Caldén tuvo emoción hasta el final, porque las tres categorías se definieron por detalles antes de determinar a los campeones.

Si hay una especialidad que tiene al público en vilo es la de Crina Limpia, ya que los jinetes no tienen de dónde asirse, dependen de sus piernas y su coraje para mantenerse sobre el caballo. Allí brilló el correntino Ricardo Puchetta, un hombre muy experimentado, quien finalmente se quedó con la rastra de plata y el Caldén de Oro, los máximos premios que se otorgan en la cita sanluiseña. El segundo escalón del podio fue para el bonaerense Javier Avella y tercero quedó Daniel Rego, también de Buenos Aires.

“Estoy muy contento por este triunfo. Uno ya tiene sus años en esto y el resto de los muchachos también mostró gran nivel, pero en la final me tocó una yegua que ya conocía y supe terminar bien para quedarme con el triunfo. Me voy feliz y con ganas de volver. Ya es la tercera vez que vengo y realmente es un gran festival”, afirmó Puchetta a la ANSL.

En Grupa Surera, el cordobés Pablo Novelli festejó en lo más alto del podio y levantó el Caldén de Oro ante la multitud. El jinete, nacido en Capilla del Monte, montó al caballo "El Resorte" en la final y cosechó los puntos necesarios para mantenerse al frente y aventajar a los bonaerenses Maximiliano Bazán y Néstor Galeano.

“Es una alegría muy grande quedarme con el triunfo y poder compartir este lindo momento con todos los muchachos. Esto es lo que había venido a buscar y se me dio. Uno trabaja para llegar a lo más alto y me tocó un caballo muy bueno que me permitió ganar. Es la tercera vez que vengo a Nueva Galia y, como dice el dicho, la tercera fue la vencida. Seguro que vuelvo el año próximo. Se lo dedico a mi familia, que siempre sufre y se queda con miedo cuando uno sale a competir afuera”, señaló el jinete cordobés.

En la clase Bastos con Encimera terminó primero Emiliano Lalli, quien mostró su estirpe de jinete sobre la gramilla de Nueva Galia al montar a "El Torito", un bravo caballo que le posibilitó mostrar su jerarquía. La gente deliró con la destreza del bonaerense y desde las cuatro tribunas lo aplaudieron cuando quedó de pie hasta el final. “Ya lo conocía al caballo, me tocó montarlo en otra ocasión y sabía lo que podía dar en la final. Me salió todo muy bien y pude sumar los puntos necesarios. Vinieron otros muchachos de gran nivel, pero se me dio. Me gusta mucho venir al Festival del Caldén, son espacios que vale la pena cuidar. Me voy muy contento”, aseguró.

MM