Distinción a la escritora Graciela Aráoz: mujer de mundo y versos

El viejo puente de madera, los ríos, las sierras y los pájaros autóctonos de Villa Mercedes ambientan las poesías que Graciela Aráoz creó y la llevaron a tener reconocimiento internacional. Aunque la poetisa acepta que su escritura no es paisajista sino que traspasa lo existencialista, la autora nacida en la provincia y radicada en Buenos Aires lleva sus raíces en la piel y en el alma para no olvidarlas.

"El lugar de nacimiento te marca y existe una impronta, una raíz de la que una nunca se olvida. Es increíble que por más que no se relacione directamente con lo que escribo, el paisaje de mi tierra se impregna en mis escritos", contó Graciela, quien la semana pasada recibió, de la Fundación Argentina por la Poesía, la distinción Gran Premio de Honor 2021 gracias a su destacada trayectoria en la lírica.

"Recibir un reconocimiento en estos tiempos es un aliciente para mi carrera, un cariño que llegó de parte de mis pares porque fue una votación unánime. Es un impulso para trabajar en el futuro y seguir por el camino de escribir poesía de calidad", expresó la villamercedina, quien compartió el reconocimiento junto a su colega cordobés Alejandro Nicotra.

Aráoz es una activa defensora de los derechos gremiales de las escritoras y los escritores, a través de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA), que actualmente preside. A su vez, resalta su trabajo de difusión de la poesía y sus autores a través del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, que dirige desde su creación hace 16 años.

"Me identifico con la poesía sensual y erótica. En estos momentos entró en la editorial mi próximo libro, que saldrá durante el 2022, titulado ‘Altares en el río’. Espero que tenga muy buena repercusión, como mis demás ediciones", agregó la poetisa, quien tiene publicaciones traducidas al francés, italiano, croata, japonés, turco y alemán, entre otros idiomas.

Graciela es autora de libros como "Diabla", "Equipaje de silencio", "Itinerario del fuego" y "El protegido del ciervo". Este último fue traducido en 2013 al croata en la importante revista Eurospski, acompañada por autores como Bataille, Barthes, Derrida, Heidegger, Emerson, Julio Cortázar y José Martí, entre otros.

Además, en la actualidad es la curadora de la Revista Pratick, que se publica en Nueva York, con una selección de doce poetas argentinos cuyos textos son traducidos al inglés.

Aunque su mente es de mundos y sus pies están sobre tierra porteña, Graciela no deja de pensar en San Luis y le encantaría regresar a Villa Mercedes para compartir algún encuentro con sus colegas.

"No me consideraría una poeta con tinte porteño porque hasta de forma inconsciente mi provincia está presente en mis escritos. Hay referencias que hasta a mí me sorprenden, pero espero que sigan el resto de mi carrera", concluyó Graciela.

