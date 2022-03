El FMI aprobó el acuerdo con Argentina y el país recibirá un giro millonario

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes un programa con la Argentina para la refinanciación de U$S 45.000 millones tomados por el país en 2018 en un crédito stand by, y habilitó un desembolso de U$S 9.650 millones.

El acuerdo de Facilidades Extendidas votado favorablemente es a 30 meses de plazo, con metas a cumplir en el plano fiscal, monetario y de reducción de la tasa de inflación, entre los ítems más relevantes.

El giro "inmediato" que autorizó el board del organismo multilateral es equivalente a 7.000 degs (la moneda del FMI) y se utilizará para fortalecer las reservas del Banco Central y financiar parte del déficit público.

El nuevo acuerdo en 12 claves

- El acuerdo ampliado tendrá una duración de 30 meses por un monto de U$S 44.000 millones.

- Tendrá 10 revisiones trimestrales con desembolsos; el primero inmediato, de U$S 9.656 millones.

- Su objetivo es fortalecer las finanzas públicas y comenzar a reducir la alta inflación persistente.

- Prevé una reducción del déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PBI en 2022, de 1,9% en 2023 y de 0,9% en 2024.

- Se mantendrá el esquema de tipo de cambio competitivo, sin un salto brusco ni devaluación.

- Apunta a lograr una estructura de tasas de interés reales positivas.

- Busca alcanzar una segmentación de las tarifas en tres niveles para el bienio 2022-2023.

- Apostará a un crecimiento de los salarios en términos reales.

- No contempla ninguna reforma previsional.

- Reconoce que el programa argentino establece objetivos pragmáticos y realistas, y que ayudará a fortalecer la estabilidad macroeconómica.

- Promueve la eliminación gradual del financiamiento monetario del déficit fiscal y una mejora monetaria y del marco de política cambiaria.

- Contempla medidas para fortalecer el mercado de deuda en pesos, la efectividad del gasto público, la inclusión laboral y de género, y la competitividad de sectores claves.

NA/Télam/ FQ.