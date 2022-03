Los artesanos de Merlo piden que regularicen su actividad

La Asociación Civil de Artesanos de Merlo y el Comechingones presentó un plan de trabajo al Concejo Deliberante para regularizar la actividad a través de una ordenanza que les permita trabajar en la plaza Marqués de Sobremonte. Actualmente existe una legislación que se los prohíbe.

La entidad además les entregó a los concejales una nota con cuatro mil firmas de vecinos y turistas que avalan que puedan trabajar en ese espacio público. "También pedimos que se declare el oficio de artesano de interés municipal y Patrimonio Cultural de la Región, como lo establecen la Constitución Provincial y la Constitución Nacional, y como lo indica a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Queremos que todos estos reconocimientos se realicen a nivel local y que beneficien la actividad del artesano en el lugar que le corresponda", precisó la presidenta de la asociación, Alejandra Sosa.

Los productores del sector solicitaron una regulación para trabajar de forma ordenada en la plaza del casco histórico de la villa. "Tenemos necesidad de realizar nuestra actividad y nos parece que el mejor lugar es este espacio público; hay otros sitios que son privados o semiprivados, a altos costos. Queremos que se nos devuelva la continuidad de trabajo en la plaza principal", explicó.

Recordó que en la anterior gestión, la de Miguel "Rody" Flores, los artesanos podían trabajar una vez al mes en ese sitio y ahora piden que sea semanal, sumada a la temporada. "En enero y febrero pedimos cuatro días de jueves a domingo; en las vacaciones de invierno que sea la semana completa, ya que es un período corto, y en temporada baja, que sean los viernes y sábados", detalló.

Arte. Son unos 25 puestos que exponen obras de distintos rubros.Foto: Gentileza Asociación Civil de Artesanos de Merlo y el Comechingones.

También presentaron un reglamento con categorización por rubro y de criterio estético de los puestos. "Propusimos tributar el proporcional del que paga el comercio al Municipio, dependiendo de la cantidad de días que trabajemos en el mes", señaló.

El año pasado, la asociación recurrió al Tribunal Superior de Justicia provincial debido a que un fallo judicial desestimó el pedido que les permitiera trabajar en plaza Sobremonte, al no autorizarlo el Municipio de la villa turística. "No nos pareció que la vía judicial sea una solución. Lo hicimos porque fue una reacción desesperada, debido a que no sabíamos a quién acudir; era un problema que se podía solucionar desde un principio, con la voluntad del Ejecutivo y del Concejo Deliberante. Estamos esperanzados en que le den un cierre a nuestra situación; ya llevamos más de dos años y medio trabajando de esta forma", describió.

La Asociación Civil de Artesanos de Merlo y el Comechingones está integrada por unos 160 socios activos. Comenzó a funcionar en 2017 y desde 2019 tiene personería jurídica. "Ahora vamos a la plaza todos los sábados, desde las 10 hasta las 19, y a veces los viernes, y generalmente hay unos 25 puestos de varios rubros", dijo.

"Están abiertos al diálogo"

Virginia Morales, concejala de Unidad Justicialista, dijo que los artesanos se vienen manifestando hace más de dos años porque no les permiten trabajar, y más después de haber atravesado una pandemia que generó una crisis económica importante en todo el país. "Todos los concejales tuvimos una reunión con los trabajadores y nos presentaron un plan de trabajo. Es importante lo que hicieron de venir a hablar de la situación: están abiertos al diálogo y al consenso, para tratar de solucionar este problema", destacó.

Manifestó que las propuestas tienen la finalidad de generar una ordenanza y que no quede a criterio del Ejecutivo municipal si el artesano puede o no trabajar en la plaza. "Con esta información que nos brindaron, comenzaremos a trabajar para encontrarle un arreglo. Nuestro bloque está dispuesto a darle una solución. Entendemos el panorama que están atravesando y sabemos de sus necesidades de trabajar, y qué mejor que lo hagan en la plaza principal", dijo.

Existe una ordenanza municipal que prohíbe la comercialización en la plaza histórica de la villa, salvo —aclara— que sea para un bien público. "La Feria Franca pudo trabajar durante la pandemia y los artesanos no. Las oportunidades laborales tienen que ser para todos por igual", señaló Morales.