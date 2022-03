Crearon una asociación benéfica tras conocer la enfermedad de su hijo

Transformar la preocupación y la desesperación en solidaridad. Esa fue la decisión que tomaron Vanina Figueroa y Federico Pessio al formar la Agrupación Social Barrios Unidos. La iniciativa surgió después de recibir el diagnóstico médico que les confirmó que su hijo de 4 años tiene una enfermedad en la piel que lastimaba su cuerpo por completo. Como recibieron mucha colaboración de vecinos y allegados para el tratamiento del menor, quisieron hacer algo similar, pero con las familias de cualquier zona de la ciudad. Desde entonces, llevan alimentos, ropa y hasta chapas nuevas.

El nene tiene una dermatomiositis, que es una afección muscular que involucra inflamación y erupción en la piel. "Empezó a tener lastimaduras en todo el cuerpo, parecía como cuando un perro tiene sarna. Se le cayó el pelo, tenía cortadas las orejas, estaba todo herido. Además se cansaba mucho, no comía, no tenía ánimos de nada. Le hicieron un montón de estudios y no daban en la tecla. Hasta que nos derivaron a Córdoba y allí sí pudo iniciar un tratamiento con corticoides", explicó la mamá del pequeño.

El hombre trabaja en la Municipalidad y ella es beneficiaria del Plan Solidaridad. "Pero todo el acompañamiento médico no lo conseguimos por la obra social, sino por intermedio del Policlínico Regional ‘Juan Domingo Perón’. Recibimos mucha ayuda del Estado y de la salud pública, ellos son los que nos hicieron el pedido para viajar a la clínica de la otra provincia", agregó la mujer.

Cuando ya estuvieron más tranquilos porque veían mejorías en el niño, decidieron ayudar a los demás. "Hicimos muchas colectas en fechas muy puntuales, hemos ido a muchos barrios, organizamos festejos del Día de las Infancias, colocamos chapas en unos techos que los voló una tormenta, todas cosas así. En estos momentos somos pocos integrantes porque muchos no nos conocen, pero la organización de todas las actividades las hacemos con el grupo entero", sostuvo.

El pequeño ha evolucionado favorablemente, sus heridas cicatrizaron, volvió a crecerle el pelo, se alimenta mejor, camina y juega con sus cuatro hermanos y amigos. Los padres contaron que le cuesta correr porque con un pie pisa mal, pero que a su ritmo lleva una vida activa y ya está listo para empezar la salita de 5 en el jardín.

La familia vive en el barrio Santa Rita de Casia, popularmente conocida como "Las 900", pero las donaciones las distribuyen en distintas zonas. "Los que deseen contactarnos nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Agrupación Social Barrios Unidos, o a los teléfonos 2657705773 o al 2657739617”, informó.

La próxima semana iniciarán una campaña para recaudar útiles escolares, mochilas, ropa, guardapolvos y uniformes para todas las edades. "A medida que vayamos recibiendo las vamos a ir entregando porque las clases ya comenzaron, dependiendo el nivel al que asiste el alumno, pero lo necesitamos lo antes posible. Vamos a buscar las donaciones si la gente no tiene movilidad, lo importante es que todos los chicos tengan sus cositas para ir a la escuela. En nuestras páginas vamos a ir publicando los comunicados y las fotos para que toda la ciudadanía sepa cómo colaborar", puntualizó Vanina.