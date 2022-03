Una mujer fue apuñalada cuando reclamó por un celular robado

Dos personas llegaron en una motocicleta a una vivienda de la manzana D del barrio Las Casorlas, cerca del Club Defensores del Oeste. Eran las 6 de este viernes, en una agradable y fresca mañana. La joven, de 20 años, reclamó que le abran la puerta porque buscaba un teléfono celular que le habrían robado. Terminó apuñalada. Está embarazada de unas 20 semanas y las primeras informaciones indican que el bebé se encuentra bien.

La agredida sostuvo que recibió una herida punzante a la altura del abdomen y por eso fue trasladada a la Maternidad “Teresita Baigorria”.

La persona herida fue acompañada por su pareja, un hombre de 38 años al que le dicen “El colombiano”, que terminó seriamente lesionado con golpes en su rostro. Los dueños del hogar se defendieron con un caño ante la violencia de la pareja que intentó ingresar en el domicilio.

Janet, la mujer que habita la casa, dijo que jamás apuñalaron a la víctima. Ante el móvil de Lafinur FM Radio explicó que la pareja buscaba a “El pirulín”, un sujeto que al parecer fue quien sustrajo el teléfono. “No sé quién es el pirulín. Acá somos todos trabajadores, ella me conoce bien. Cuando el colombiano me dio una cachetada, mi marido y mi hermano me defendieron”, explicó.

