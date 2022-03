Al Penal por apuñalar a un joven en una jineteada

Marcelo Brayan González declaró en su momento que él jamás apuñaló a Agustín Vásquez, con quien había tal cercanía que se trataban de tío y sobrino, aunque ningún vínculo sanguíneo los une. Dio a entender que fue el otro joven quien se clavó un cuchillo por accidente en medio de una pelea que mantenían en una tribuna del club Jorge Newbery, durante unas domadas. Pero ni su versión ni los argumentos de su abogado bastaron para cambiar la imputación formulada por el fiscal José Olguín y tampoco para evitar la cárcel. Este jueves, el juez de Garantía 2, Leandro Estrada, hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía y le dictó la prisión preventiva a González por los próximos tres meses.

En la audiencia, el fiscal repasó que el ataque fue la noche del domingo 13 de febrero, que sucedió en la tribuna norte del club, cerca de un pasillo y tuvo varios testigos. Remarcó que el puntazo que sufrió la víctima no fue ni por asomo un accidente, sino que fue absolutamente intencional, hecho con la intención de asesinar.

Solo fue un cuchillazo, pero fue directo y artero, con un arma blanca puntiaguda que en el campo es usada solo para matar a los animales antes de carnearlos, nunca para cortar. El puñal ingresó por el costado izquierdo del abdomen, cerca de las costillas y atravesó el colón de lado a lado. Vásquez tuvo que ser operado tres veces. Por todo eso, Olguín calificó el hecho como un "Homicidio simple en grado de tentativa".

El defensor, Pascual Celdrán, explicó que no existió tal delito, que como mucho debía mantenerse una imputación por lesiones. "No hubo intención de matar, no hubo repetición de la agresión. Para que exista una tentativa de homicidio la persona tiene que prever esa intención de matar a otro. Pero acá no, todo se dio en una pelea y con un cuchillo que no era de mi cliente. Tampoco hay otras heridas", argumentó.

El letrado también cuestionó la decisión del juez de hacer lugar al pedido de prisión preventiva de la Fiscalía. "Yo acredité el arraigo de mi defendido a esta ciudad, dónde vive, que tiene medios de vida, que es una buena persona, que no tiene antecedentes penales, pero no bastó. Parece que porque el delito imputado tiene una pena mínima de cuatro años ya amerita la cárcel por 90 días, pero pasados esos tres meses ya no lo amerita. Una incongruencia", criticó.