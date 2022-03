Cinco hospitales empiezan a brindar el servicio de hisopado

La jefa del Programa de Atención Primaria de la Salud, Marcela Weiher, sostuvo que desde hoy empiezan a hisopar en los hospitales del Sur, del Oeste, Cerro de la Cruz, La Punta y Juana Koslay. El servicio se dispondrá de 8 a 14. Los fines de semana habilitarán un nosocomio para que concurra la gente que lo necesite, es decir, habrá una especie de guardia. A partir de este lunes deja de funcionar el puesto ubicado en el Centro Cultural "José La Vía".

“Hemos bajado enormemente la cantidad de hisopados. Esto tiene que ver con el descenso de las estadísticas y, sobre todo, con la caída de casos: casi no tenemos positivos. Al no haber casos, no hay contagios. Nos encontramos como en el tránsito de la parte final de la pandemia”, señaló.

Lo que se busca es instalar los hisopados como un servicio habitual de los laboratorios; se trata de una de las tantas cuestiones que llegaron con la pandemia. “Queremos que los testeos sean una práctica más. Así como uno puede ir a sacarse sangre o concretar un análisis de orina, buscamos que la gente pueda testearse. Esto lo tenemos que poner en la agenda, es algo que vino para quedarse”, expresó.

De cifras diarias que superaban los 1.500 hisopados, ahora la provincia registra entre 500 y 900 muestras diarias, con bajísimos índices de positividad (Ver Página 4). Actualmente, se recomienda asistir a los puestos de testeo únicamente si el paciente presenta síntomas compatibles con la COVID-19.

Weiher instó a no descuidar las medidas de prevención y, especialmente, a no desatender la salud, más allá de la pandemia. “No se olviden de los cuidados generales porque, por ahí, no todo es coronavirus. Los pacientes hipertensos, diabéticos o los que tienen patologías crónicas, deben volver a realizar los controles pertinentes. Tenemos que empezar a poner en orden la situación de la salud”, concluyó.

Cuándo testearse

Si una persona advierte la presencia de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca del gusto y el olfato, debe concurrir a los centros de hisopado. En estos casos es necesario avisar a los contactos estrechos.

Los pacientes que tienen menos de 60 años y que son contactos estrechos, sin factores de riesgo y con la presencia de síntomas, no es necesario que concreten el hisopado. El caso positivo se confirma por criterio clínico y epidemiológico. Solo deberán cumplir con el aislamiento correspondiente: 7 días los convivientes con esquema de vacunación completo y 5 días los no convivientes asintomáticos con esquema completo.