También vuelven las celebraciones más tradicionales

Históricamente la provincia ha congregado a miles de fieles a instancias de las fiestas patronales del Divino Señor de Renca y del Santo Cristo de la Quebrada. Durante la pandemia, los devotos tuvieron que seguir las celebraciones a la distancia y debieron cumplir sus promesas de manera simbólica, en el interior de sus corazones. Ahora, podrán participar presencialmente.

Las comisiones de cada localidad trabajan intensamente desde hace varios meses para prever la operatividad de recepción de los peregrinos que llegan a pie, en bicicleta y a caballo.

“Hay mucha devoción contenida de gente que quiso venir y no pudo. Si bien en el año se registraron visitas en estos lugares, estoy seguro de que se acercarán masivamente como consecuencia de la pospandemia. El año pasado, cuando celebré la misa, en un momento me quebré. Pensaba que estaba a pocos metros del Cristo y que había miles de personas que con su corazón querían estar ahí y no podían. Tuve una doble sensación: privilegio, pero también me sentía en representación de esa gente. Esa cercanía de intimidad me quebró, fue un momento muy fuerte de intimidad con el Cristo y la fe de las personas. Este año será la primera vez que tendré la posibilidad de compartir con la masividad de esta fe popular”, dijo el obispo Gabriel Barba, quien presidirá las misas centrales de las festividades. El 3 de mayo por la mañana celebrará en Renca y por la tarde en Villa de la Quebrada. Una importante reunión de obispos que lo aguarda, no impedirá que comparta con los fieles.

La intendenta de Villa de la Quebrada, Rosa Calderón, coincidió con la esperanza que llega por la fiesta patronal. En su caso particular, la fecha la encontrará con una emoción especial ya que se trata de la primera fiesta organizada en su gestión. Aseguró que es un evento que lleva prácticamente un año de preparación. Un detalle particular que habrá este año, es que dispondrán de una muestra fotográfica con imágenes del Calvario, para que quienes no puedan subir al cerro por diferentes razones, puedan contemplar las imágenes a través de las fotos.

“Tenemos una gran expectativa sobre la cantidad de gente y nos preparamos para eso, para recibir a los peregrinos. Tenemos una agenda establecida y ya preparamos los afiches, folletos y flyers para publicar por internet”, afirmó el padre Cristian Córdoba.

El párroco de Renca, Jorge Orellano, remarcó que transcurren la organización con la ayuda de los fieles y de la comisión que año a año hace su aporte para hacer posible la festividad. Ya coordinaron con medios de comunicación para la transmisión de las celebraciones.

La intendenta, Romina Peralta, añadió que tienen puesta toda la atención en la fiesta 2022. “Durante estos dos años hemos recibido miles de mensajes de fieles que siempre vienen a las celebraciones, esperamos que sea masiva la concurrencia. Tenemos una importante cantidad de reservas para espacios comerciales. Será una fiesta récord, que involucra un trabajo conjunto con áreas de Salud, Turismo, Seguridad, Obras Públicas, Transporte, Cultura y con el Obispado”, señaló.