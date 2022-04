Galarza, el arquero sanluiseño que irá al Mundial de Medellín

Gracias a su excelente precisión, concentración y determinación, Martín Galarza logró sumar este lunes un nuevo e importante capítulo en la historia de la arquería de San Luis. El villamercedino, que integra el seleccionado nacional desde fines de 2019, se destacó en el selectivo desarrollado en Buenos Aires y se convirtió en el primer arquero de la provincia que participará en una Copa del Mundo. La cita será en julio en la ciudad colombiana de Medellín, en donde Galarza representará a Argentina con la gran ilusión de realizar un buen papel y conquistar una medalla.

"El año pasado se hizo una nómina en la que quedé. Hubo un par de concentraciones y se efectivizó el tema del viaje a Colombia. Dieron 3 plazas e hicieron este selectivo (organizado por la Federación Argentina de Tiro con Arco) y gracias a Dios me fue súper bien. Me tocó tirar el domingo y el lunes. El domingo estaba segundo y el lunes finalicé tercero, a 2 puntos del segundo", recordó Martín, con mucha felicidad tras la experiencia vivida en el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (Cenade).

En el selectivo también participó Juan Pablo Dabove, quien no pudo conseguir el ticket en Arco Recurvo Senior.

Y agregó: "Esta es la primera vez que voy a salir a competir con la Selección. Todavía no caigo porque la verdad no me lo esperaba. Sí había entrenado mucho, ya que este año hay muy buen nivel. Pero venía de una lesión en el codo, de la que por suerte me recuperé bastante bien. Pensé en jugarlo todo; empecé a cargar el arco para estabilizarlo, entrené más duro y me planteé dar batalla. Se ve que a los otros chicos les ganaron los nervios y a mí se me dio".

Martín, de 42 años, comenzó a practicar la arquería en 2014. Los primeros pasos fueron en la Escuela de Tiro con Arco Villa Mercedes con Fortunato Vaccarezza, con un arco recurvo. "Empecé tirando en escuelita, mal como todos, y fui leyendo e investigando. Después comencé a competir y me fue atrapando. Yo al principio tiraba con un arco recurvo hasta que decidí venderlo, porque además soy zurdo y no se encuentran muchos arcos para zurdos en el mercado. Ahí me llamó un chico de Comodoro Rivadavia, me dijo que tenía un arco compuesto y si me interesaba cambiarlo. Le respondí que bueno y cuando lo probé dije: 'Esto es lo mío".

Esta es la primera vez que voy a salir a competir con la Selección. Todavía no caigo porque la verdad no me lo esperaba". Martín Galarza, arquero.

El representante de Arqueros Puntanos (de Villa Mercedes), que además fue el primer sanluiseño en llegar a la Selección nacional, lleva adelante una rigurosa rutina de trabajo. Entrena diariamente de 13 a 17, mientras que por las noches perfecciona la técnica de tiro en su casa, con el fin de achicar al máximo el margen de error.

"Es un deporte mental, hay que visualizar mucho y estar enfocado. Generalmente es tirar, mucha técnica, y la puesta a punto del arco y la flecha. Esto se basa más en la repetibilidad, hasta que se vuelve algo automático", aseveró.

Martín disfruta el presente. Vive un sueño con los ojos abiertos y, ahora, su meta es lograr un buen papel en Colombia (del 18 al 24 de julio), en una categoría altamente competitiva como es la de Compuesto Senior. "Al Mundial van ir arqueros que son cracks, profesionales que se dedican a eso y generalmente no erran", cerró.