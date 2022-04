Murió Freddy Rincón, ídolo de la Selección Colombiana

El fútbol de Colombia está de luto luego de confirmarse la muerte de Freddy Rincón, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado lunes en estado crítico luego de que la camioneta en la que se trasladaba sufriera un grave choque contra un colectivo, en la ciudad de Cali.

“Pese a todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo de trabajo Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido", indicó Laureano Quintero, director médico de la Clínica Imbanaco, donde fue llevado de urgencia el ex futbolista.

El último parte médico hablaba de que el entrenador colombiano de 55 años tenía un "trauma craneoencefálico severo" producto del violento choque.



"Hagamos honor a su vida como lo merece", agregó el médico con la voz quebrada y la misma tristeza que mostraron los hijos de Rincón, que estaban sentados a su lado.



En cuanto al accidente, aún no queda en claro quién fue el responsable del siniestro que acabó con la vida del ídolo colombiano, aunque un funcionario de la Alcaldía de Cali afirmó que, según el video de seguridad que se difundió, "pareciera que el semáforo está en rojo cuando cruza la camioneta y también pudo haber sido exceso de velocidad".

Por otra parte, el chofer del colectivo dio negativo en la prueba de alcoholemia, mientras que a Rincón no se le pudo practicar el test por su estado crítico.



Según las estimaciones del funcionario colombiano no se sabe con certeza hasta el momento quién manejaba la camioneta, aunque él afirma creer que por el impacto el ex futbolista "iba como copiloto".

Rincón, nacido en Buenaventura, el puerto marítimo más importante de Colombia, es una gloria del fútbol colombiano y formó parte de la generación del seleccionado que clasificó a tres mundiales consecutivos, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Prodigio de potencia física (1,94 metros) y velocidad, jugó en el Real Madrid en 1995/1996 con escasa relevancia, totalizando 26 encuentros y sin poder marcar goles, teniendo como DT a Jorge Valdano.

El goleador en Brasil brilló en Palmeiras (campeón paulista y brasileño), Corinthians (campeón paulista, brasileño y mundial), Santos y Cruzeiro, además de vestir la casaca celeste del Nápoli entre 1994/95.

También, dejó notables actuaciones con el seleccionado de su país la primera en Italia 1990, cuando le marcó el gol del empate ante Alemania (1-1) en el estadio Guisseppe Meazza de Milano, tras una notable habilitación de Carlos "El pibe" Valderrama, en un equipo eliminado en octavos de final por Camerún. Jugó 10 cotejos mundialistas y ese fue el único gol que señaló.

Otra relevante tarea de Rincón fue también un doloroso recuerdo para el fútbol argentino aquella tarde del 5 de setiembre de 1993, cuando Colombia goleó a la Argentina, dirigida por Alfio Basile, por 5-0 en el estadio de River. en la eliminatoria para Estados Unidos 1994.

En esa aciaga jornada para el fútbol argentino, Rincón fue una pesadilla para la defensa del seleccionado albiceleste, que era vigente bicampeón de América, y marcó dos goles a los 41 (1-0) y 72 minutos (3-0).

