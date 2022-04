Cierran las inscripciones para terminar el secundario

Hay tiempo hasta el próximo miércoles para inscribirse al Plan Egresar, que permite a estudiantes que aún no pueden obtener su título secundario rendir las materias que adeudan. La iniciativa es del gobierno nacional, pero es coordinada por el Ministerio de Educación de San Luis. Según explicó la referente provincial Roxana Molina, los requisitos incluyen haber terminado de cursar el nivel entre 2016 y 2020, tener hasta 25 años y se excluye a quienes asistieron a escuelas técnicas, de adultos o universitarias.

Para anotarse, el interesado debe ingresar a la página https://www.argentina.gob.ar/educacion/egresar y entrar a la pestaña del formulario de inscripción. Allí el estudiante debe completar una serie de datos personales y adjuntar fotos de su DNI, tanto del frente como del dorso, y el certificado analítico incompleto. Molina explicó que, al ser un programa nacional, aquellos estudiantes que sean de otras provincias podrán certificar las materias adeudadas en la escuela de origen, sin necesidad de presentar expresamente el analítico.

Tras un proceso de análisis de las inscripciones, el Ministerio calcula que para el próximo mes los jóvenes podrán iniciar sus trayectos de finalización. La modalidad es mixta, entre clases presenciales y virtuales, y se diagraman de acuerdo a la cantidad de alumnos por departamento, explicó la funcionaria.

El año pasado la Provincia adhirió al programa y ya se egresaron 350 personas.

"Se espera el cierre para ver la cantidad de alumnos que tenemos por departamento para determinar la sede, pero para el caso que el alumno no se pueda trasladar, se arma un espacio de encuentros y tutorías, a través de la virtualidad", detalló. "Y en aquellos casos en que los alumnos tengan dificultades con algunas áreas específicas, como matemática, química o física, que por lo general suelen ser las que más les cuestan a los chicos, también hay encuentros presenciales con los profes", agregó.

La duración no es de todo el ciclo lectivo, sino que depende de la cantidad de materias que adeuda el alumno, con períodos que pueden ir de tres a seis meses. "Si uno supone que un alumno debe ocho materias, serían dos trayectos de tres meses cada uno. El programa apunta al egreso efectivo, en esos seis meses se organizan las materias de modo que pueda transitar el espacio con un proyecto individual, de todas las materias que adeuda, tocando los núcleos prioritarios de cada una", describió.

El secundario te abre las puertas a la ciudadanía plena, la continuidad de estudios superiores y al mundo laboral. Roxana Molina

A su vez, Molina remarcó que no necesariamente el estudiante que se presenta solo puede adeudar materias del último año, sino también de años previos. Por último, aclaró que no se le toma un "examen final" de la materia como ocurre con la educación superior o cuando se rinde una previa. "Es una evaluación en proceso, en la que ellos van dando cuenta de su avance en el conocimiento y para cerrar el proyecto seguramente hay una instancia donde exponen sus conocimientos, pero no ante un tribunal, sino a través de una investigación individual o un encuentro virtual", ahondó.

El programa fue lanzado en 2021 y la Provincia adhirió a fines de ese año. "En octubre, noviembre y diciembre tuvimos la primera experiencia, con 650 inscriptos, de los cuales egresaron 350. Los 300 restantes se volverán a reinscribir ahora, para terminar el trayecto de los tres meses que les faltan", aseguró.

"Tenemos una visión de política educativa de garantizar los derechos de todos los jóvenes del sistema educativo provincial y un tema siempre presente es la titulación. El secundario te abre las puertas en tres aspectos sumamente importantes: habilitarlos para la ciudadanía plena, permitirles la continuidad de estudios superiores e ingresar al mundo del trabajo", resumió la funcionaria. En este sentido, la Provincia también adhirió al Plan Fines y promueve las Escuelas Públicas Digitales para Adultos.

