La esperanza compartida en dos canciones

Mudarse de la Villa de Merlo, donde tenía varios proyectos artísticos, a Villa Mercedes fue una decisión que Daniela “China” Sanabria no tomó a la ligera. Sabía que era momento de expandir sus horizontes y llevar su música y su brillo hacia nuevos lugares.

La cantante tomó la decisión con la intención de que su público creciera, para lo que necesitaba tocar en otros escenarios y tener más oportunidades. Así, en marzo, la intérprete se estableció en la ciudad mercedina e inmediatamente consiguió, luego de audicionar hacía un año, su tan ansiado turno para grabar en la Casa de la Música.

De esas sesiones nacieron dos covers: "Quizás, quizás", el famosísimo bolero, y "Hoy", de Gloria Estefan, que la cantante local presentará junto a otros temas de su repertorio solista en dos recitales que dará el 29 de abril y el 6 de mayo en Epic Hotel de Villa Mercedes.

Renovar la energía de otro con una buena canción e interpretación es una gran responsabilidad. Daniela Sanabria

Durante todo 2021 y parte de este año, Daniela se dedicó a formar un repertorio solista con temas latinos y boleros, quería atravesar las pantallas que tanto tiempo mediaron entre las personas durante la pandemia y hacer música que le llegara a la gente, que la sienta propia y la cante.

Todo eso llevó a la (¿ex?) cantante de Poca Soda y la Piturra a pensar cuáles iban a ser las canciones que quería presentar a su público. “Decidí hacer el bolero 'Quizás, quizás', pero trabajo con una pista que es de una banda que canta una versión en inglés, yo la tomo en español y le doy un toque de sensualidad. Es muy rica en ritmo también, porque es un clásico que se ha hecho en un estilo más alegre e irónico a la vez", explicó la intérprete.

Y sobre el tema de Estefan, Sanabria consideró que es una canción que transmite esperanza, sobre todo porque a ella misma la canción la emocionó y la conmocionó durante la cuarentena. "Me alegra poder compartirla con mi estilo personal”, sostuvo.

Daniela tiene una relación muy estrecha con el arte, ya que viene de una familia de artistas. Trabajó en comedias musicales, es bailarina de tango y cantó en varias agrupaciones y bandas de diferentes géneros. “En esta oportunidad —contó la "China"— estoy trabajando como solista y me lancé hacia los ritmos latinos porque tengo ganas de transmitirle a la gente alegría y buena onda”.

La mujer expone su arte convencida de que la interpretación de una canción (su fuerte) no es solo cantar, sino también la forma en la que se transmiten los sentimientos. "Eso es lo que hace la diferencia", remata.

Para la "China" es "muy bonito poder compartir con personas que aunque no conozca me puedo comunicar a través de una canción, eso me parece muy lindo. Me llena de satisfacción mostrar la música que hago, que interpreto, que la gente me conozca y puedan ver mi trabajo, porque de esa forma me permite desarrollarme y expandirme”, reflexionó la cantante.