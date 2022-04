Una profe se hizo viral por tener un “código de atención” con sus alumnos

Una profesora de Inglés de Villa Mercedes se hizo “famosa” porque utiliza un método “no tradicional” para conseguir la atención de sus estudiantes. En su cuenta de la red social Instagram se hizo viral un video donde ella -mientras escucha un griterío infernal en el aula del segundo año de la Escuela Técnica “Agustín Mercau”- en un momento dice la palabra “Marolio” y todos comienzan a cantar el jingle de la marca de alimentos.

Con esa técnica, Romina Vicencio logra que sus alumnos y alumnas retomen la atención en la clase; una conducta que la propia profesora dijo que “después de la pandemia a los adolescentes les cuesta muchísimo”.

Romina tiene 33 años y hace 9 que ejerce como profesora de Inglés en tres escuelas: la Técnica “Agustín Mercau”, la Nacional y la “Tomás Ferrari”; además de tener unas horas en el Instituto de Idiomas de la ULP. Le contó a El Diario de la República que su intención fue “a través del humor lograr que puedan atender y continuar con la clase” porque según dijo “yo no estoy de acuerdo con ponerme severa o de mal humor, prefiero siempre acudir al humor”.

La profesora contó que “en general he notado que luego de la pandemia y a partir de que los chicos volvieron a las clases presenciales, muestran un déficit de atención altísimo. Les pedís silencio dos o tres veces y no pasa nada. Por eso les propuse que cuando yo les dijera la palabra Marolio, ellos cantaran la canción de la propaganda. Y la verdad es que les gustó mucho la idea y luego de cantarla, podemos continuar con la clase”.

Vicencio dijo que “con ese segundo año de la Escuela Técnica me cuesta mucho lograr que presten atención y este miércoles, cuando volvieron del recreo entraron al aula muy alterados. Tuve que esperar unos minutos hasta que bajaran las revoluciones. Y como no lograba que me prestaran atención, puse el teléfono a grabar y dije la palabra clave. Entonces todos se pusieron a cantar y eso fue lo que se vio en el video”. Y aclaró que antes de hacerlo les avisó a los chicos y por supuesto solo mostró su propia imagen y se escucha como canta el resto de la clase.

También contó que “cuando lo converso con los otros profes también me dicen que lo sufren porque todos estamos de acuerdo en que cuesta mucho hoy captar la atención de los adolescentes. Por eso tenemos que acudir a métodos quizás no convencionales para lograrlo”. Aunque no confirmó que otros colegas hagan lo mismo, sí señaló que “todos tenemos el mismo problema con que los chicos: no prestan atención”.

Después de dos años de estar solos frente a la computadora o el celular, los adolescentes de 13 y 14 años que tiene Romina en sus clases se mostraban “molestos al principio por tener que compartir el espacio y también por el ruido que esto generaba. La pandemia dejó secuelas importantes en los chicos”, aseguró.

Además contó que el video ya tiene más de 230 mil reproducciones y que “cuando los chicos lo vieron se pusieron muy contentos y gritaban porque ahora eran famosos”. Y reiteró que para ella “el humor es fundamental y lograr un vínculo como éste que tengo con los chicos y chicas desde la buena onda; seguro que los ayuda a aprender de manera diferente. Y además se genera el interés en la materia”.

