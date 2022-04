Renca espera más fieles de los habituales para visitar el Santuario

El Señor de Renca se prepara para recibir, el 3 de mayo, a miles de fieles de distintas localidades de la provincia y del país. Esperan que la concurrencia sea mayor a la de otros años, ya que la pandemia imposibilitó la festividad en 2020 y el año pasado. En la Comuna informaron que desde hace un mes están todas las reservas de alojamientos agotadas.

Este domingo comienzan las actividades religiosas con la Novena, que se extenderá hasta el lunes 2. El rezo del rosario inicia a las 20, y media hora más tarde comienza la misa. El horario será el mismo mañana, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Durante el próximo fin de semana, en cambio, habrá más misas, siendo las del domingo 1º de mayo dedicada a los trabajadores, y el lunes 2 a la Virgen María. La fiesta central por la Solemnidad del Señor de Renca será el martes 3 a las 10:30 y estará presidida por el monseñor Gabriel Barba, obispo de San Luis.

“La gente esperaba ansiosa la festividad, es una tradición bien de nuestro pueblo, y otro año más no podríamos haber estado sin este encuentro. Los vecinos de acá por lo general no ponen puestos, ellos disfrutan y aprovechan estos días para recibir a la gente que viene en honor a nuestro Cristo, y por supuesto también por las Novenas. No pudieron asistir en 2020 y 2021, las tuvieron que ver por televisión; han sido momentos difíciles para la fe”, comentó la intendenta de Renca, Romina Peralta.

Ir en búsqueda del amor de Jesús en el Santuario del pueblo es una tradición transmitida de generación a generación. Fieles de distintos parajes, pueblos y ciudades llegan con sus promesas hacia el Cristo, y otros irán con algún pedido o simplemente por devoción.

“En la semana ya se empezó a vivir un clima de fiesta, vemos que llegan los primeros creyentes caminando. Es algo que la comunidad anhelaba con muchas ansias y que la pone muy contenta. Esperamos recibir más personas de lo normal después de estos dos últimos años tan duros de pandemia”, dijo Peralta.

La intendenta agregó que tuvieron que abrir nuevas playas de estacionamiento, ya que los predios que tenían los ocuparon con obras que se están realizando actualmente, como el Centro de Primera Infancia. “Trabajamos en conjunto con Vialidad para poder llegar al sábado 30, que es cuando se va empezar a cobrar el estacionamiento, que tendrá un costo de $500 por jornada, con iluminación y seguridad en cada uno de los lugares. También habrá algunos dispuestos por los vecinos, que vamos a habilitar con las mismas condiciones”, aclaró.

La jefa comunal añadió que habrá entre treinta y cuarenta puestos gastronómicos que estarán habilitados a partir de hoy hasta el 4 de mayo. Los feriantes deberán presentar la correspondiente libreta sanitaria, además de cumplir con los controles bromatológicos que los inspectores harán en cada una de las fechas.

Por la alta concurrencia, duplicarán la cantidad de efectivos policiales abocados a las tareas de seguridad. También habrá el doble de puestos de salud: serán cuatro, cuando en otras ocasiones eran dos.

Desde Villa Mercedes, en el Día Internacional de los Trabajadores, partirá un tradicional grupo de ciclistas motivado por la fe y liderado por las cuatro hijas del habitual organizador, Alberto Eugenio Llambías, quien falleció el año pasado. Piensan, además, sumar a la caravana a fieles de otras localidades que deseen cumplir sus promesas.

“Dentro de la Municipalidad vamos a brindar asesoramiento, y estamos coordinando para poner un puesto turístico en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Provincia. Somos un pueblo con mucha historia, la idea es aprovechar mayo para dar a conocer lo que tenemos para ofrecer con un recorrido, del que participarán diez chicos de entre nueve y quince años, quienes brindarán al público detalles de la localidad”, concluyó la intendenta.