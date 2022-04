Demografía, federalismo, planificación y buenas políticas públicas

La visita de un ministro del Poder Ejecutivo nacional a una provincia siempre es bienvenida. Es una saludable actitud. La Provincia de San Luis recibe con mucho beneplácito la presencia de funcionarios nacionales en esta tierra. Es un buen signo de convivencia, de democracia, de encuentro. Estos gestos hacen mucha, mucha falta en una Argentina tan inútilmente fragmentada. En general los discursos que acompañan estas visitas suelen ser protocolares, algo ligeros y sin demasiadas pretensiones. La visita de este martes a la provincia del ministro del Interior de la Nación tuvo como objetivo firmar con el Gobernador un Proyecto de Financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial y la asignación de Aportes del Tesoro Nacional, con el objetivo de dotar a los distritos de mayores recursos para sus economías. El primero está referido al aporte no reintegrable que San Luis recibirá por tres millones de dólares del BID y de la Agencia Francesa de Desarrollo, destinado a establecer un sistema tributario único tendiente a lograr mayor eficiencia fiscal con beneficios para el contribuyente y a generar una “billetera virtual” propia, que, a través de un botón de pago, permitirá a los involucrados cancelar obligaciones y obtener beneficios. La segunda firma contempla la llegada de Aportes del Tesoro Nacional por 226 millones de pesos, que se destinarán a paliar la emergencia sanitaria y a la realización de obras, además de sostener la campaña de vacunación.

Lo cierto es que, a la hora de los discursos, el famoso “uso de la palabra”, el funcionario nacional supo generar un muy buen momento. Disponerse a hablar de demografía (disciplina científica que estudia la estructura, la evolución, las características y el tamaño de la población humana) es una actitud por lo menos profunda. Es hacer notar que los problemas se abordan con seriedad y en búsqueda de una solución valedera. Hubo una interesantísima comparación de la concentración poblacional en San Pablo, Brasil, en el Distrito Federal de México y en Buenos Aires. En esta última ciudad los guarismos son notablemente superiores, lo que obliga a reconocer realidades y a pensar políticas activas para mejorar esa atrofia en la distribución de los habitantes del territorio nacional. Es una muy buena propuesta para abordar cuestiones referidas al federalismo, no solo como postergada imposición constitucional, sino como motor de mejores políticas públicas que contribuyan al desarrollo provincial. No son pocos los estudiosos que sostienen que la salida a muchas de las cuestiones que conforman una dura realidad nacional y que no pueden ser resueltas a partir de iniciativas generadas, promovidas y ejecutadas en los territorios provinciales. El ministro del Interior recalcó que “la identidad de la Argentina está en el interior del país”.

La otra cita absolutamente destacada fue la referida a valorar la planificación, como procedimiento imprescindible de gestión. El reconocimiento a la utilización de las metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para la fijación de objetivos de gobierno habla de coincidencias fundamentales y trascendentes.

Luego llegó el momento de la visita a Improfop y el reconocimiento a la política forestal de San Luis. Las autoridades recorrieron el Hospital Central “Ramón Carrillo”, cuyas instalaciones merecieron más de un elogio. “Estuvimos recorriendo la ruta 147, viendo los avances de la Avenida de Circunvalación. Y con el Gobernador hablamos del modelo productivo de San Luis. Esta provincia sigue siendo un ejemplo en planificación y orden del modelo productivo. Estuvimos analizando las obras necesarias para San Luis, que sirvan para desarrollar y potenciar el perfil productivo. Hablamos de acueductos, los frigoríficos, la ganadería y de la exportación de alfalfa. También conversamos sobre comercio, turismo y generación de empleo; siempre con el espíritu de apostar a la producción, al trabajo, a que cada uno de los ciudadanos de la provincia puedan tener mejores condiciones de vida, y de la articulación entre los gobiernos nacional, provincial y municipal”, destacó el ministro.