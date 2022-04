La directora de la obra ganadora y los detalles de su creación

Con 15 obras en competencia y tres invitadas, San Luis tuvo su Fiesta Provincial del Teatro que contó con variadas poéticas y estéticas, algunas destinadas a las infancias y adolescencias, y otra a las personas adultas. "Piel y hueso", la obra ganadora, proveniente de Merlo, logró cautivar al jurado que, tras largas horas de deliberación, comunicó su decisión.



“Estábamos en un restaurante, en la fiesta de cierre, y yo me estaba durmiendo, porque era tarde, el jurado demoró mucho en expedirse, se ve que había muchas cosas por resolver. Cuando me dieron la noticia me puse muy contenta. Nos dijeron, más o menos, con qué criterio la habían seleccionado, no me acuerdo de todos los puntos, pero fue más que nada por el lenguaje nuevo y genuino, y por la búsqueda y el tema elegido”, recordó Mabel.



La autora contó que comenzó a escribir la obra un poco antes de la pandemia; durante ese tiempo eligió los materiales iniciales para desarrollarla y, cuando el país comenzó a salir del aislamiento, continuó su investigación y la estrenó.



“Tuvimos un subsidio de producción del Instituto Nacional del Teatro, lo que demuestra lo importante que es este organismo para el arte en Argentina. Por eso hay que apoyarlo, para que sigan los fondos para la cultura, porque necesitamos este soporte”, afirmó.



En palabras de Mabel, "Piel y huesos" trata de dos mujeres que en un clima apocalíptico usan unos objetos, en este caso cartones, a los que les dan diferentes utilidades, como una casa, un refugio o una trinchera. “Después del apocalipsis es un paisaje muy desolado, pero siempre con la vida pulsando”, indicó la directora.



“Lo que hice fue una investigación con cartones, - manifestó - por eso el material es difícil de llevar, porque es muy voluminoso y hay que transportarlo en dos autos, lo que lo hace muy costoso. Yo pensé que esta era la última función que íbamos a hacer, porque además requiere un teatro muy grande. Tuvimos la suerte de tener la sala Hugo del Carril que es justa para esta obra, porque tiene la técnica, los seguidores, el espacio escénico y en la provincia, en general, no hay teatros así”.