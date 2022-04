En San Luis pidieron por los derechos de las infancias

En el Día Internacional contra el Maltrato Infantil y bajo el lema "La violencia vincular y psicológica en la niñez es maltrato infantil", ayer decenas de personas se movilizaron hasta las puertas del Tribunal Superior de San Luis para pedir la celeridad de la Justicia y reclamar por el impedimento de contacto que sufren muchas familias por niños y niñas. El movimiento "No más hijos rehenes" estuvo apoyando la lucha. En otras provincias hubo marchas multitudinarias.

El docente de la Universidad de San Luis Carlos Cangiano dijo que la concentración en las puertas del Poder Judicial fue en contra del accionar de la Justicia ante los protocolos que se están utilizando en causas en las que el vínculo familiar de un niño o una niña es lo principal. "Lo que nos convoca principalmente es la violencia infantil que está ejerciendo hacia los niños y las niñas. El Poder Judicial y el Juzgado de Familia no están pensado en los chicos, porque por focalizarse en resolver los problemas de los adultos y con los protocolos que se están aplicando con perspectiva de género, de modo razonable y porque todos aprobamos de proteger a la mujer de la violencia, el padre es aislado mediante cautelares y lo que está haciendo la Justicia es eternizar las cautelares, por lo que el padre queda incomunicado con los hijos", dijo.

Entre el grupo de manifestantes estaba María Inés Álvarez, con un cartel dedicado a su nieta Felicitas, a quien hace ocho años no puede ver. "Su mamá se la llevó a Mar del Plata cuando mi hijo no estaba y por cuestiones de la pandemia no pudimos verla más", dijo con lágrimas en los ojos. También dijo que su hijo "agotó todas las posibilidades ante los Tribunales y se conforma con verla a través de la reja de su casa".

José Gatica estaba junto a su hijo mayor, Benjamín, y le contó a El Diario el motivo de su presencia en la movilización. "Mi lucha es por ver a mi hijo menor, a quien hace un año y ocho meses que no veo. El Juzgado de Familia no quiere dar el decreto para que yo pueda verlo", explicó. Si bien Benjamín tiene una orden judicial para poder ver a su hermano, su madre le impide el contacto. "Lo he visto en el centro y llora por querer abrazarme", dijo el hermano de Teo.

