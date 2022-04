Concejales tratarán en comisiones la donación de parte de sus sueldos

Los concejales de la ciudad debatirán en tres comisiones el proyecto presentado el pasado viernes por el legislador Roberto Mones Ruiz, que busca que el 16% del aumento salarial que cobrarán con los haberes de abril sea destinado a tres instituciones que trabajan con personas con discapacidades. La propuesta no tuvo tratamiento sobre tablas en la sesión del martes.

Si se aprueba el proyecto, cada concejal debería donar unos 40 mil pesos por mes durante 9 meses.

Ese porcentaje es el primer tramo de un incremento que será de un 46% cuando esté completo. Por lo tanto, el monto que podría llegar a manos de la Asociación de Padres de Personas con Síndrome de Down (Appsido), a la fundación Valduvieco y a Amuyen sería de unos 40.000 pesos por cada uno de los trece concejales que forman el cuerpo, lo que sumaría una cifra de más de 500.000 mensuales durante nueve meses. El beneficio sería destinado durante el trimestre que comprende a mayo, junio y julio a una de las asociaciones; en agosto, septiembre y octubre para otra; y en noviembre, diciembre y enero a la última mencionada.

En el afán de contar todo lo que quería detallar, no me supe explicar y por eso no me acompañaron en el tratamiento sobre tablas. Roberto Mones Ruiz

El proyecto formó parte de los temas del orden del día, pero los ediles no acompañaron la moción de tratarlo sobre tablas y será analizado en las comisiones de Interpretación y Asuntos Legales, en la de Acción Social, Cultura y Educación, y la de Hacienda y Presupuesto.

Por su parte, Andrés Forgione, integrante del bloque Unidos por San Luis, afirmó que con sus compañeros no votaron el tratamiento en la sesión porque no tuvieron mucho tiempo para interiorizarse en profundidad sobre el escrito. “Además dos ediles estaban ausentes, Lucrecia Soria y Gabriela López, y consideramos que su postura es importante. Otra de las razones es que no entendemos por qué propone esas tres entidades y no otras que también lo merecen”, sostuvo. Y agregó: “Creemos que es una cuestión política que busca generar una discordia interna y todo proyecto que ingresa lleva mínimo dos semanas de debate y análisis”, aseguró el concejal.

"El objetivo de contribuir con estas entidades que hacen una labor admirable es que las palabras no se queden en expresiones, sino que se conviertan en realidad", aseguró el autor del proyecto, que pertenece al Frente Unidad Justicialista.

Mones Ruiz destacó que este año vivió dos momentos que lo motivaron a hacer la propuesta: la correcaminata por el Día Mundial del Síndrome de Down y la jornada que realizaron en el recinto de sesiones con la visita de los chicos. Para formular su idea investigó sobre distintas necesidades y costos en la cotidianeidad de una persona con discapacidad. "Cambiar una silla de ruedas, por ejemplo, cuesta más de 300 mil pesos; una silla para baño de acero inoxidable ronda alrededor de los 500 mil pesos. Y eso es por unidad, ¿cuántas se necesitan en estas instituciones?", reflexionó el concejal.

"Creo que en el afán de contar todo lo que quería detallar en el escrito, se ve que no me supe explicar. Por eso el resto no me acompañó en la instancia de votación y decidieron profundizar cada punto en los encuentros correspondientes. Sé que esto no quedará archivado y estoy totalmente dispuesto a recibir sugerencias y a hacer modificaciones si fuese necesario", sentenció.

Caravana reconocida

Los concejales mercedinos aprobaron por unanimidad el proyecto de declaración de interés a la Caravana de la Fe, que cumple 40 años de realización y consiste en pedalear desde Villa Mercedes a Renca.