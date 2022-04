Rachid: "El fin es buscar restos, rastros y evidencia física"

Una medida elemental para descartar una sustracción o un accidente en la vía pública" fue el argumento que dio de los rastrillajes realizados en la jornada de ayer el fiscal federal Cristian Rachid como parte de la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, desaparecida hace casi 11 meses en el sur de la ciudad capital. Ante una nueva hipótesis que habría surgido de la Cámara Gesell, que le realizaron nuevamente a una joven con retraso madurativo, la Justicia Federal busca esclarecer un posible incidente que habría tenido la niña de 6 años previo a ser vista por última vez.

Los vecinos del barrio 544 Viviendas fueron testigos nuevamente de un amplio despliegue en el que más de 100 agentes de Gendarmería Nacional, en conjunto con otros 200 de la Policía de San Luis, realizaron nuevas tareas de búsqueda. También participaron dos antropólogas de la CIAV (Colectiva de Intervención Ante las Violencias), integrantes del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Sifebu) y efectivos de la brigada de canes K9 de la Policía Federal Argentina (PFA).

Tal como lo anticipó El Diario en su edición del lunes, las 60 hectáreas que los gendarmes rastrillan están divididas en 128 cuadrículas marcadas en todo el perímetro con el fin de hacer exhaustiva y efectiva la búsqueda de indicios de Guadalupe.

Sin novedades, ayer los trabajos se extendieron hasta las 18. Una fuente aseguró que avanzaron al menos un 20%.

Rachid descartó un mal accionar por parte de la Policía local en la primera parte de la investigación, teniendo en cuenta que fue un lugar ya rastrillado, y aclaró que las medidas surgen ya que en “la zona se ha determinado con base en el análisis de todas las pruebas realizadas y el asesoramiento por parte de la CIAV. Con ellos determinamos el perímetro y empleamos las técnicas realizadas”, refirió.

A su vez, refirió que hay “un sinnúmero de medidas en curso”, que por el momento no serán reveladas, aunque redundó que los rastrillajes se enfocan en las líneas investigativas del posible secuestro de la niña y un accidente que habría expresado la joven testigo mediante actividades lúdicas a los psicólogos.

Ella jugaba con Guadalupe la tarde del 14 de junio.

Anticipó que, en caso de no haber novedades hasta el viernes, habrá una nueva reunión de la que podrían desprenderse otras medidas.

“Con las expectativas de poder sacar algo bueno en todo esto”, expresó Eric Lucero, padre de Guadalupe, mientras presenciaba el despliegue de las fuerzas provinciales y nacionales.

Lejos de pensar en el peor escenario y sin querer pensar lo peor, fue optimista y volvió a decir que para su corazón “Guada está viva”. Refirió que ayer por la mañana fue notificado de los rastrillajes y mostró su conformidad con la acción de la Justicia Federal.

Yamila Cialone, madre de la niña, no opinó lo mismo que su ex y en sus redes sociales aseveró que no acudiría al lugar en el que trabajaban los agentes. Opinó que “lo único bueno que puede salir de ahí es que no encuentren nada”.

“No me interesa figurar ni ser parte. No me interesa buscar a mi hija por los yuyos, yo la busco viva”, cerró la mujer.

MM