"Luli" Cabrera, una arquera de Selección que se "Copa"

Dicen que los sueños, para alcanzarlos, hay que perseguirlos. Y eso hizo Maricel Cabrera, quien cuando empezó a dar los primeros pasos en el fútbol en los Intercolegiales con la Escuela "Benito Juárez" siempre soñó con llegar a la Selección Argentina. El presente la tiene en Chile con la pilcha "Albiceleste" para jugar la Copa América Sub 20.

"Todavía no caigo. Cuando me llamaron y me convocaron, lo primero que pensé fue en el esfuerzo de mi familia. Me puse más feliz por ellos que por mí", comenzó diciendo "Luli".

Sus inicios fueron de delantera. Su 1,66 la hacía una jugadora muy rápida y con capacidad goleadora, pero un día fue al arco y se enamoró para siempre del puesto. Hoy ataja en Lanús y en la Selección Sub 20.

Su primer club liguero fue Defensores del Este. Después le llegó el turno de jugar en Ferro, equipo con el que logró el ascenso y compartió elenco con María Miranda. Y hace cuatro meses está en Lanús. Es titular indiscutida. Sus buenas actuaciones sedujeron a Germán Portanova para que la citara a la Selección. "Es el primer sueño cumplido, pero no me conformo con esto. Quiero seguir aprendiendo y creciendo para lograr más objetivos", aseguró.

Es una arquera que tiene mucho potencial. El 14 de abril cumplirá 20 años. Se caracteriza por el juego aéreo y los mano a mano. Se agranda en las difíciles, será que todo le costó tanto, que los desafíos los saborea aún más.

Hace cuatro meses que está en Lanús, antes tuvo un paso por Ferro, donde consiguió el ascenso a Primera A.

Sabe que este es el primer paso de los muchos que dará. Disfruta el presente y sueña con seguir creciendo. "Vestir la celeste y blanca es algo muy lindo. Lo mejor que te puede pasar, y yo tengo la enorme oportunidad de representar al país en una Copa América", dijo.

Hay mucha expectativa en la Selección. Se formó un lindo grupo con Dalila Ippolito como la gran figura, la jugadora del Pomigliano de la Serie A de Italia, que es la de más rodaje y recorrido. Y en ese grupo hay una villamercedina, quien empezó jugando al centro en los Intercolegiales y hoy vive un sueño del cual no quiere despertar.

Selfie. "Luli" disfruta cada momento. "Es un sueño cumplido", dijo.

El miércoles 6 de abril no será un día más para "Luli". Será el día del debut con la Selección Argentina, cuando enfrente a Chile y comience el sueño de sacar boleto para el Mundial de Costa Rica que se jugará en agosto.

"Luli" quiere seguir los pasos de Martina del Trecco y Paloma Fagiano, quienes tienen experiencia con la Selección.

Esa jugadora que se prendía en los picados del barrio con sus hermanas y amigas, hoy está en Chile esperando el momento del debut con la "Albiceleste". Maricel Cabrera, quien atajó de todo en la vida, el miércoles atajará de nuevo, pero con la Selección Argentina en una Copa América Sub 20.

Agradecida. "Todo esto se lo debo a mi familia. Son mi sostén y mi gran apoyo. Estoy más feliz por ellos que por mí".