Sigue la falta de tarjetas SUBE y la demanda va en aumento

La demanda de tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) sigue en aumento, pero la oferta es nula. Aunque en los últimos días la entidad publicó información sobre puestos de venta en los que se puede adquirir el plástico, todos corresponden a municipios de Buenos Aires. En San Luis no hay stock y se trata del único medio de pago para acceder al transporte urbano.

“La última vez que conseguí fue en la segunda semana de febrero. No tengo nada certero sobre la posibilidad de que este mes el proveedor envíe alguna remesa. Acá vienen por lo menos diez personas por día que quieren comprar la SUBE”, señaló Juan Carlos Duarte, quien atiende un local en calle Junín.

El subsecretario de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcelo Torres, dijo en declaraciones periodísticas que la causa del faltante tiene relación con el hecho de que se retomaron diversas frecuencias de viajes. Además inciden problemas de producción. El inconveniente data desde hace un mes y medio, aproximadamente, pero el impacto se sintió sobre la última semana de marzo e inicios de abril.

En algunos kioscos de la ciudad acuden hasta diez personas por día para comprar la tarjeta.

Carlos Torranzo, quien trabaja en un kiosco de calle San Martín, confirmó que el desabastecimiento sigue latente. Incluso, durante el diálogo con El Diario de la República, le envió un mensaje al proveedor para conocer si había alguna novedad. La respuesta fue un no rotundo. Tampoco estimaron fechas de una posible distribución.

Ya hacia fines de febrero, en una comunicación con la empresa proveedora, había recibido una respuesta que advertía sobre la escasez de tarjetas. La dificultad se mantendría en el tiempo.

Santiago Liendo, quien está a cargo de un local sobre calle Pringles, coincidió en que hay desabastecimiento. “Se complica. Primero por el colegio, hay mucha necesidad en ese sentido. Ocurre lo mismo con la gente que trabaja. Estaría bueno que se encuentre la manera de garantizar el boleto. Hay una realidad que algunos viven y otros no, pero hay gente que depende de un colectivo y que por este faltante no puede acceder, deben pedir a otros usuarios que les vendan un pasaje y muchas veces la gente tiene la plata justa en la tarjeta. Acá hace unos 45 días que no veo plásticos”, afirmó.

Búsqueda de soluciones

Según las declaraciones del subsecretario de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Transporte de la Nación, actualmente concretan diferentes pruebas para lograr que se pueda abonar el boleto con el teléfono celular. Los ensayos terminarían este mes, pero no hay mayores precisiones. Tampoco se sabe si la medida tendría alcance en San Luis.

De acuerdo a lo que informaron desde el área de prensa de SUBE, se produjo una restricción en la venta de un componente que es fundamental para la fabricación del plástico, ello derivó en una disminución de la producción.

La falta de respuestas ágiles al problema se relaciona con una realidad: SUBE no solo funciona en la provincia, sino que se implementa en diferentes partes del país, con lo cual el abastecimiento no es tarea sencilla. Otro factor que influyó, aseguran, es la falta de chips y procesadores a nivel mundial.

La entidad procedió a relevar la situación de los puntos de venta de todo el territorio nacional. A mediados de marzo se distribuyeron más de 130 mil tarjetas y aseguraron que se entregarían otras 90 mil.

Entre otras medidas, buscan establecer un sistema de distribución online. No hay datos que confirmen si la disposición alcanzará a los puntanos.

