Gastón Sosa: la humildad de llegar a lo alto

A Gastón Sosa lo supera la timidez, sobre todo le cuesta hablar de él y contar abiertamente todos los logros que viene cosechando hace un par de años. Sin embargo, el reconocimiento llegó y de alguna forma sabe que tiene que hacerse cargo de eso.

Hace una semana, el joven DJ y productor musical recibió por segunda vez la gran noticia de que el máximo exponente de la electrónica en Argentina, Hernán Cattaneo, había puesto uno de sus tracks en el programa que transmite por Urbana Play, donde desfilan pistas de artistas de todo el mundo.

Pero además de eso, ha conseguido poner sus tracks en diferentes sellos discográficos de otros países y entre esos hizo llegar uno al DJ y productor inglés Nick Warren, quien lo agregó a su sello, The Soundgarden. Las propuestas no paran de aparecer y de a poco Sosa va consagrándose más y más en la escena del progressive house.

Como muchas cosas en la vida, Sosa llegó a la producción de música electrónica por casualidad. Fue en un concierto de John Digweed en Mendoza, hace unos 5 años, donde se dio cuenta que ese era el camino que quería seguir.

“Ya había pasado por la carrera de Producción Musical y aunque no la terminé, siempre la seguí de forma autodidacta. Entonces empecé a buscar ese lado electrónico y probé con mis primeras producciones, que suenan bastante mal”, recordó, pero reconoció que con el tiempo fue mejorando cada vez más.

Una forma de involucrarse y conocer más sobre el género que le apasiona —el progressive house— fue entrar en un grupo de WhatsApp de productores de todo el país que hacen el mismo estilo de música. “Ahí se intercambiaba mucha data muy copada para mejorar las producciones y así le puse más pilas y empecé a producir un poco más en serio. Comencé a meter tracks en diferentes sellos discográficos de afuera, un track lleva a otro y así tengo unos 20 subidos a Spotify. Básicamente me siento más productor que DJ; tocar lo hago muy poco, solo cuando me invitan o me llaman”, reconoció.

Actualmente Sosa hace música para otros DJs, algo que se llama ghost producer, porque hace la música a otros y ese artista le pone su nombre. Es un trabajo de productor musical. “En este momento estoy produciendo para un productor de México y otro de Bélgica, que tiene un sello discográfico en el que también metí música hace un par de años. Estos últimos trabajitos como que despertaron un poco más ese lado mío al que no le gusta resaltar; de hecho, me cuesta hablar de mí y venderme. Soy perfil bajo, no ando buscando fechas y toco cuando aparecen”, afirmó.

