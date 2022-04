Refuerzan los controles de tránsito en las plazas para evitar disturbios

La Policía Municipal de Tránsito refuerza los operativos en los espacios verdes por disturbios reiterados en la plaza Sarmiento. Aseguran que hubo un pico de alcoholemias en los últimos 20 días porque los jóvenes se reúnen a tomar antes y después de concurrir a los boliches.

“Trabajamos en la zona en conjunto con la Policía de la Provincia desde hace más de dos semanas. Al principio de la temporada estival se había complicado porque los adolescentes hacían lo que llaman 'previa' antes de salir y luego un 'after', cuando finalizan los lugares bailables. Había cesado y estos últimos días se complicó”, detalló Daniel Bravo, a cargo de la fuerza local.

Además, explicó que durante los últimos tres fines de semana detectaron un total de 64 vehículos con conductores que tenían alcohol en sangre. “Inclusive también secuestramos motocicletas con escapes libres o que estaban adulterados, porque se ubicaban en el centro o giraban alrededor de la plaza y comenzaban a hacer ruido y es muy molesto para los vecinos”, detalló.

Por eso, aseguró que tendrán más horarios para recorrer el sector y así evitar que ocurran inconvenientes. “Estaremos todos los días y vamos a trabajar con distintas áreas de la Comuna. Este fin de semana que pasó varios menores se agredieron físicamente y es lo que no queremos que vuelva a pasar”, señaló.

Asimismo, indicó que había un vendedor de choripanes sobre calle Pueyrredón que ofrecía los productos hasta altas horas de la madrugada y luego de pedirle reiteradas veces que se retire, lograron que no trabaje más en el lugar, porque concentraba a los jóvenes. Sin embargo, hay un carro de comidas que no respeta el horario comercial de cierre.

“Tenemos una fuerte presencia y vamos a hacer lo mismo que en la plaza San Martín para devolverles la tranquilidad a los vecinos y que puedan distenderse en familia. Eso no quiere decir que descuidaremos el resto de los espacios. Estamos seguros de que lo vamos a solucionar”, afirmó.

El funcionario manifestó que están evaluando el accionar del equipo policial para mejorar y a su vez están analizando cómo operar de una mejor manera. “Vamos a hacer cambios en los horarios para que no sepan cuándo vamos a estar o pasar por allí”, dijo.

Paralelamente continúan con puestos itinerantes en diversas zonas de la ciudad solicitando la documentación, el seguro al día, el uso del cinturón de seguridad, del casco y que los rodados tengan las luces en condiciones.

Bravo solicitó a los padres que controlen a sus hijos y que no permitan que ingieran bebidas alcohólicas para que no provoquen daños ni se agredan entre ellos. “El sábado secuestramos un auto que era conducido por un menor e hicimos la retención de una moto. Les pedimos que no tomen porque pueden causar siniestros viales y que asistan en horarios prudenciales, porque no está bien que pasen de largo hasta las 9 de la mañana generando disturbios”, agregó.

Redacción/MGE