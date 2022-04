Pidieron 8 años de prisión para un joven que mató siendo menor

Hacía tiempo que la salud de su esposa Norma era frágil. Por eso, y no por su edad, José Garro había dejado de trabajar en su campo en las afueras de la capital para acompañarla y ocuparse de algunas tareas de la casa que, en tratamiento, ella ya no podía realizar. El 13 de abril de 2020, en esa situación familiar particular y en un contexto social atípico (un mes antes el gobierno nacional había declarado la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus), José fue asesinado en su vivienda del barrio San Martín por un chico que había cumplido 16 años hacía apenas dos meses. Tras ser detenido e imputado por el homicidio, el joven estuvo internado en una institución para menores en Córdoba hasta febrero de este año, cuando cumplió la mayoría de edad, se solicitó su detención formal y comenzó a cumplir régimen de prisión preventiva en el penal de la capital puntana. Ayer, su abogado y el fiscal de Cámara 1, Fernando Rodríguez, solicitaron que lo condenen a 8 años de cárcel en un juicio abreviado.

El día del homicidio, Leonardo Nicolás Magallanes ingresó a la casa de Garro, en la esquina de calles Paraguay y Gobernador Ortiz Estrada, con intenciones de robo y quizás a sabiendas de que de allí residía un matrimonio mayor.

Eran cerca de las 6 de la mañana de un día lluvioso y, al escuchar ruidos en la parte trasera de la casa, José, que tenía 70 años, pero era corpulento y estaba acostumbrado al trabajo rural, se levantó de la cama.

Magallanes estuvo involucrado en hechos delictivos y de adicciones desde los 13 años.

Se topó con Magallanes ya dentro de la propiedad. Se le abalanzó, forcejearon y en algún punto el chico tomó un cuchillo de cocina y lo hirió cuatro veces: tres fueron cortes superficiales en el abdomen. La herida más grave, la que le costó la vida, fue una puñalada de 16 centímetros de profundidad en la tetilla izquierda, que le perforó la aorta torácica y le provocó una hemorragia irreversible.

Norma Tissera también sufrió algunos golpes en los brazos y cortes en los dedos en el intento de defender a su esposo. Más tarde, con el ladrón en fuga, dio datos para que la Policía lo identificara.

Magallanes huyó con un bolso limpio que la mujer preparaba para viajar a un control médico. También con un par de zapatillas, unos dos mil pesos en efectivo, un anillo y una campera.

No fue difícil hallarlo. Ese mismo lunes, cerca de las 14, lo detuvieron a bordo de un taxi en calle Libertad pasando Santa Rosa, en la zona oeste. Iba de pasajero con el bolso robado y los otros bienes. Los investigadores presumen que acudía a pedirle a algún conocido que guardara las cosas hasta poder venderlas.

Está arrepentido

Ayer, Leito, como apodan a Magallanes, se sentó frente al tribunal integrado por José Luis Flores, Adriana Lucero Alfonso y Hugo Saá Petrino acompañado de su abogado, César Daniel Villegas.

“Este fue un hecho desafortunado. Él no ingresó a la casa de la víctima con la intención de matar. Fue un hecho fortuito por el que está arrepentido, y es por ello que acepta su responsabilidad”, le dijo el letrado a El Diario.

Luego de que la jueza de Niñez y Adolescencia Daniela Benenatti lo procesara por “Homicidio en ocasión de robo”, Magallanes fue trasladado al Centro Socioeducativo “Complejo Esperanza” en la localidad cordobesa de Bower, que contiene a jóvenes con causas penales.

Allí comenzó tratamiento psicológico, de desintoxicación por sus adicciones y comenzó sus estudios secundarios, que aún cursa dijo Villegas. Pero los informes sobre su paso por la institución no fueron muy favorables y destacaron sus constantes conductas de violencia, desafiantes y evasivas, lo que constituyen un peligro.

El 16 de febrero de este año cumplió 18 años y los jueces de la Cámara 1 dispusieron su prisión preventiva en el servicio penitenciario local por los riesgos que implicaba dejarlo libre. Días después, Villegas solicitó que se lo juzgue acorde al nuevo Régimen Procesal Penal y, los primeros días de marzo, pidió llegar a un acuerdo de pena con el fiscal en un juicio abreviado.

Guillermo Alfredo Gatica, que representa a Tissera, no lo hubiese querido así.

“Desde la postura de la querella hubiésemos querido profundizar en las pruebas en un juicio oral para que se conocieran realmente las circunstancias del hecho y la participación de Magallanes. También para que en ese acto la Cámara tuviera la oportunidad de ver las pruebas y tener contacto con los testigos por sí mismos y así, a nuestro criterio, mejorar el resultado final”, le explicó a este medio.

Gatica tampoco está de acuerdo con la pena, que considera baja acorde a la naturaleza y gravedad del hecho.

Al momento de elevar la causa a juicio, el fiscal de Instrucción Leonardo Navarini Busti solicitó 10 años de cárcel. Ayer, Villegas y Rodríguez acordaron que 8 años sería una pena justa teniendo en cuenta que Magallanes admitió la autoría.

Ahora, el tribunal deberá definir si rechaza u homologa el acuerdo. De hacerlo, el expediente deberá ser remitido a un Juzgado de Familia para que este imponga la pena, ya que el imputado era menor de edad al momento del asesinato.