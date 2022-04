El Concejo de Villa Mercedes pondrá placas en las casas de los veteranos de Malvinas

Pocos días después de que se cumplieran cuarenta años del inicio de la Guerra de Malvinas, los homenajes para los excombatientes no cesan. Ayer, el Concejo Deliberante de Villa Mercedes sacó a la luz un proyecto que busca identificar con placas conmemorativas las casas de cada uno de los veteranos que participaron de la guerra, siempre y cuando lo deseen.

La ordenanza fue aprobada por unanimidad por todos los ediles, con algunas pequeñas modificaciones sobre la propuesta que presentó originalmente Lucrecia Soria, del bloque Todos Unidos. La concejala explicó: "Esta es una manera de devolverles tanto a quienes dejaron todo por la Patria, ya sean oficiales, suboficiales o soldados, porque la entrega de ellos amerita un reconocimiento".

El primer paso, ahora que la normativa obtuvo el visto bueno, será crear un registro para que se inscriban todos los excombatientes que acepten recibir la distinción y que autoricen a que los carteles se coloquen en sus viviendas. "Esto va a servir, fundamentalmente, para que sepamos cuántas son las placas que hay que hacer y organizar si se van a realizar todas de una sola vez o de forma paulatina", agregó.

Además, proponen que los soldados sean nombrados abanderados de la ciudad en los actos.

La confección y la instalación de los recordatorios serán solventadas con el presupuesto del Concejo Deliberante, y llevarán dos posibles leyendas, dependiendo de si la persona está con vida o ya falleció: "Aquí vive/vivió un villamercedino veterano de guerra, héroe de Malvinas".

De todos modos, no es ese el único homenaje que prevé la ordenanza recientemente aprobada. También determina que se instale un cartel en alguno de los ingresos a la ciudad, que indique la distancia que hay en kilómetros desde Villa Mercedes hasta las Islas Malvinas, como otra manera de mostrar el enorme sacrificio de quienes viajaron a batallar siendo tan solo unos adolescentes. Todavía no hay seleccionado ningún acceso en particular, sino que dependerá de la factibilidad de contar con espacio para poner el letrero.

Otra de las propuestas que incluye la ordenanza es que los veteranos sean nombrados como abanderados de la ciudad en todos los actos patrios oficiales que haya durante lo que resta del año. "Ellos por lo general van con su delegación, pero a veces pasan desapercibidos en eventos muy multitudinarios. La idea es que se los nombre y que sea un reconocimiento especial por lo menos durante este 2022", explicó la concejala.

Finalmente, hay una última posibilidad para sumar más distinciones a quienes pelearon en Malvinas. La normativa también prevé realizar una serie de audiovisuales en los que los soldados cuenten su experiencia y sus vivencias en primera persona, para que todos los mercedinos los conozcan.

"Creemos que ellos se merecen que reconozcamos su entrega. Y lo bueno es que pasa el tiempo y lejos de que haya una frialdad, en general cada vez la gente valora más aquel acto patriótico que ellos hicieron en 1982", sostuvo la concejala.