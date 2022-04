Lorena Reyes es la nueva presidenta de la Federación

Lorena Reyes se transformó en la primera jugadora en ser presidenta de la Federación Sanluiseña de Hockey sobre Césped y Pista en reemplazo de Miguel Becerra, quien hoy ocupa el cargo de vice.

"Por lo general siempre fueron dirigentes o padres de jugadoras los que tuvieron este rol. Es un orgullo ser la primera jugadora que llega a esto", comenzó en detalle la puntana.

Si bien la asamblea se desarrolló en diciembre de 2021, por cuestiones administrativas recién esta semana se conoció la nueva comisión que preside la puntana, identificada con el club Juventud.

"La asamblea en la que fui elegida se convocó en diciembre de 2021; allí fui postulada y por unanimidad quedé como la presidenta. En ese momento propuse trabajar con Becerra (Miguel), quien se venía desempeñando como presidente, y además fue él quien me incitó a tomar este desafío. Hoy me ayuda en el día a día y me brinda las herramientas para afrontar todo esto que es nuevo para mí", contó Lorena, quien tiene varios objetivos por delante.

En la asamblea se eligió a un representante de cada club para que asuma un rol en esta comisión. "Es una comisión federativa completamente", afirmó.

Lorena comenzó a jugar al hockey desde muy pequeña y nunca paró. "El primer recuerdo es a los 13 años en el club Anthares; allí comenzamos varias de las que hoy son mis amigas y compañeras, y nunca paré, solo cuando tuve a mis hijos. Actualmente lo practico de forma recreativa con el torneo de mamis. Después tuve la oportunidad de ser entrenadora. Comencé en Pringles y a los pocos años fuimos a Juventud, donde iniciamos el hockey en el club. De allí siempre me identifiqué con los colores, como entrenadora y jugadora. Toda mi vida está ligada al hockey", detalló.

Con respecto a cómo nació esta veta dirigencial, Lore comentó: "En 2017 me propusieron ser coordinadora deportiva de Juventud, otro desafío que implicaba estar en el día a día con las jugadores y entrenadoras, y fue una experiencia muy linda. Por cuestiones de tiempo y por mi familia, dejé. Pero seguí trabajando para el club desde la Federación, donde asumí como secretaria trabajando a la par de Miguel Becerra".

Hay mucho trabajo por delante y Lorena lo sabe. "El primer desafío es iniciar el torneo, que ya tiene fecha. Es el fin de semana posterior a Semana Santa. Trabajamos para completar un calendario anual, para que cada club sepa contra quién, cuándo y dónde juega. Estamos proyectando la Categoría B, cuyos clubes no tienen las demás divisionales. Queremos armar algo para que puedan ser parte de la Federación".

No todo es pulir lo que ya está funcionando: hay ideas nuevas en la mesa. "Propusimos un torneo de proyección, que se jugaría una vez al mes en la modalidad Seven, en San Luis y Villa Mercedes, y trabajar en conjunto con el Valle del Conlara y Unión. Queremos hacer un torneo regional, donde cada región tenga su campeón y a fin de año se puedan juntar todos en el Ave Fénix. Vamos a continuar con el trabajo en formativas, un proyecto que iniciamos con Pamela Ontiveros, Gabriela Arcuri y Selva Aguilera, en los que hay encuentros de niñas y niños de 6 a 12 años. Este año queremos armar distintas comisiones de trabajo porque hay mucha gente interesada en colaborar. La idea es que haya una comisión de torneos y competencias, otra de seleccionados, de árbitros, de mamis hockey y otra de capacitación, donde ya trabajamos con la Confederación pensando en capacitar a los entrenadores".

A pesar del corto tiempo de acción, ya hay algunas acciones plasmadas. "Luis Contreras y Facundo Zárate son los head coach de la comisión de seleccionados; ellos tienen una visión muy amplia del hockey, y a nivel regional están llevando una buena tarea. Hoy por hoy ya tenemos los cuerpos técnicos de las distintas selecciones definidos. Incluso algunos ya están trabajando. En el Sub 14 está María Ocampo, Luján Morales en el Sub 16, Jorge Zalazar en el Sub 19,

Mariano Terranova en la Mayor Damas y Luis Contreras en Caballeros", cerró la flamante presidenta de la Federación.

