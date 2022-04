La suba de los casos de gripe es la más alta de los últimos 10 años

Nada preocupa más que un hijo o un familiar con fiebre alta, dolores corporales y decaimiento. Y en San Luis miles de familias atraviesan ese trance porque, con la pandemia de coronavirus casi atrás, la gripe volvió para azotar con sus efectos a adultos y chicos. Si bien no hay números de la salud pública ni de la faz privada, profesionales de distintos ámbitos afirmaron que el virus influenza llegó mucho antes de lo que nos tenía acostumbrados pre- COVID-19, y que es el pico más alto de pacientes en los últimos diez años. Así lo afirmaron médicos infectólogos, neumonólogos, alergistas y pediatras del ámbito local.

Desde hace dos semanas, tanto clínicas como consultorios estatales reciben a decenas de pacientes a diario. Los médicos recomiendan hacer reposo y no concurrir a los lugares de trabajo ni llevar a los chicos a la escuela si tienen síntomas notorios de gripe, e indican que es clave la vacunación antigripal en adultos mayores y personas con patologías de riesgo.

"Hace 20 días el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado alertando el comienzo temprano de los casos de gripe A de la variante H3N2, que no es la misma que circuló en 2009.

Lamentablemente en la provincia no tenemos estadísticas que puedan dar cuenta de la cantidad de casos que tenemos. Sin embargo, en los consultorios se detecta un número creciente de casos de síndromes gripales, y cuando se realizan los hisopados para COVID-19 con un panel viral para el resto de los virus respiratorios, se confirma que lo que circula es la variante de la influenza", señaló el infectólogo Sebastián Correa en diálogo con El Diario de la República.

"No hay un factor determinante que justifique la circulación adelantada, pero en otros países de Latinoamérica está pasando lo mismo", subrayó.

"El no tener a toda la gente vacunada complica el avance de esta gripe fuera de la estación en la que habitualmente se da. Por eso es importante la inoculación, sobre todo para aquellos que tengan factores de riesgo. De esa manera llegarán al invierno y al momento de la infección con anticuerpos.

Los síntomas más comunes son fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y articulares, decaimiento, mocos y tos", explicó Correa.

Pero también hizo una advertencia sobre los más pequeños. "En los niños también puede presentarse un cuadro gastrointestinal con diarrea y vómitos, aunque es poco habitual. Para los grupos de riesgo que no estén vacunados las complicaciones pueden derivar en una neumonía bilateral que requerirá de la internación", destacó.

Verdugo: "Sufrimos un brote"

En la salud pública también reconocen el inesperado momento en torno a la gripe. Actualmente no hay números porque no se contabilizan los casos; se hace un muestreo que da cuenta de qué enfermedades rigen por encima de otras por estos días.

El jefe del Programa Epidemiología del Ministerio de Salud, Rodrigo Verdugo, reflexionó sobre los casos de influenza que llegan a los consultorios. "Estamos sufriendo un brote con un gran número de casos al igual que en el resto del país. Hay que extremar los cuidados como hicimos con el coronavirus. No tenemos que ir a trabajar si tenemos síntomas porque propagamos la enfermedad, tampoco mandar a los chicos. Debemos consultar a nuestro médico, y no hacen falta análisis clínicos para determinar que el paciente tiene gripe. Los fríos llegaron antes. Suelen llegar en mayo, pero esta vez eso se adelantó y la gente cerró los ambientes, y eso favoreció los contagios de estas enfermedades tipo influenza. A su vez, en los últimos dos años la presencia de enfermedades respiratorias estuvo representada por la COVID-19. No hubo muchos casos de gripe", afirmó.

"Ese factor genera una susceptibilidad en la población, sobre todo en niños. Es decir que el sistema inmune, en alguna medida, al no tener exposición durante ese lapso, ahora no está preparado. Es susceptible a estos virus. Por ejemplo, hay niños que nunca se habían expuesto a estas enfermedades respiratorias y ahora son más susceptibles y, por ende, hay más casos", explicó.

Acerca de las estadísticas, Verdugo contó la modalidad de trabajo. "No contamos los casos, se hace un muestreo y de ese modo observamos qué enfermedad es más prevalente que otra. Actualmente es el virus de la influenza la que predomina sobre otras enfermedades respiratorias. Pedimos a la población que extreme los cuidados en forma similar a como lo hicimos con la COVID-19", remarcó el funcionario

Anziano: "Una gripe más agresiva"

El alergista puntano Daniel Anziano dio su parecer acerca de la enfermedad que afecta tanto a grandes como a chicos y estableció las referencias respecto a otras dolencias similares. "Hubo un comunicado del Ministerio de Salud de la Nación hace dos semanas que advertía la circulación de un virus influenza que tiene un comportamiento distinto a aquellos que conocimos antes de la pandemia. La gripe, previo a eso, era más benigna. Pero en el último mes en nuestro país rige una circulación viral distinta", señaló.

"Afecta al aparato respiratorio, la parte alta, como una faringitis o rinitis; también al sistema bronco-pulmonar. Es distinto hoy, un poco más fuerte, más agresivo. Hay decaimiento, dolor de cabeza, temperatura alta entre 39 y 40 grados. Por eso los médicos estamos atentos no solo a los exámenes físicos, sino que también pedimos hisopados nasales y solicitamos al laboratorio el antígeno para gripe A y B. Por lo general requieren antivirales esas enfermedades, porque no responden a una gripe común", agregó.

"Esta patología también afecta a chicos entre los 4 y los 8 años. En esta época se pueden confundir síntomas, pero sin dudas es algo que afecta a todo el país y son cuadros que se repiten cada tanto. Lo llamativo es lo agresivo de estos virus influenza", subrayó Anziano.