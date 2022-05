Las cosas como son

Cuando tenía 3 años, Adriana “Adri” Torrón se dio cuenta de que su pasión era cantar. Ese amor profundo por la música fue creciendo junto con ella. En 2019, con 16, conmovió al jurado de la primera edición de Dominicana’s Got Talent con su interpretación del clásico de Leonard Cohen, “Hallelujah”, y terminó semifinalista de la competencia. Ahora, la joven nacida en Santo Domingo, capital de República Dominicana, alcanzó su lugar en las grandes ligas y firmó un contrato con la discográfica Warner Music Latina. El resultado de esa unión fue el sencillo “Háblame claro”, que busca empoderar a las mujeres en sus relaciones amorosas.

Cantar, bailar y actuar son las actividades favoritas de "Adri" desde que tiene uso de razón. De pequeña le encantaba participar en los conciertos escolares e interpretar a sus artistas favoritos en los eventos familiares. Siempre estuvo rodeada de música, porque su padre y sus hermanos son compositores y guitarristas. Ese es su hábitat natural.

“Recuerdo que veía la serie ‘Violetta’ y me la pasaba usándole la ropa a mi mamá y su maquillaje, cantaba todas las canciones y la imitaba. También, cantar ‘La gloria de Dios’, de Ricardo Montaner, ‘Hallelujah’ y muchas canciones que marcaron mi infancia frente a mi abuelo y a mi papá, y ‘Vivo por ella’, de Andrea Bocelli, con mi abuela; la verdad que tuve una infancia llena de música”, contó en una charla con Cooltura.

Su familia es su fan número uno y la apoya en todo lo que quiere hacer. “Desde chiquita supe que quería ser cantante y artista. Cuando llegó Dominicana’s Got Talent al país dije ‘no puedo perderme esta oportunidad, este es el momento de lanzarme como artista, enseñarle al mundo lo que puedo hacer y lo que amo, que es cantar’, y llegué a las semifinales. La verdad que fue una experiencia maravillosa, conocí gente supertalentosa, muy querida, que me dio muchísimo apoyo. Tanto el público como los jueces y los compañeros que hice ahí me traen buenos recuerdos. Luego de eso, abrí el concierto de Alejandro Sanz y Maná en el Hard Rock Café, en Punta Cana, México, y cantar frente a 15.000 personas, al lado de grandes artistas como los son ellos, para mí fue un sueño y un honor; toda vía no puedo creer que eso haya pasado, ojalá se repita pronto”, deseó la cantante.

Tras ese debut, Adri comenzó a sacar sus propios temas y así surgió su primer single: “Loquita por ti”, al ritmo del pop urbano, una canción escrita por ella y producida por Elliot Justo, que alcanzó más de 1,3 millón de reproducciones en YouTube. Le siguió “Quiero más”, su segundo corte, que cuenta la historia de una joven que logra aceptarse tal como es y valorarse como mujer.

“Ahora estamos con ‘Háblame claro’, que es una canción muy divertida, para bailar y disfrutar. Habla de una chica a quien su pareja no le da el lugar que se merece o no le deja en claro cuál es su lugar. Entonces ella le dice: ‘No mihijito, ahora hay que hablar claro, dime cómo son las cosas, porque esto no es un juego, no es un relajo’. Entonces me pareció un mensaje importante, porque siento que a mucha gente le pasa y que sirve para que la mujer se empodere a sí misma y se ponga en su lugar a la hora de estar en una relación”, describió.

El videoclip del tema fue grabado en Bogotá y significó un reto muy grande para la cantante, porque en sus videos anteriores Adri siempre salió sonriendo, bailando y cantando con alegría, y en este tuvo que ponerse seria, sentarse como esperando a que le hablen claro. "Grabarlo fue divertido, porque tuve que actuar el video entero y eso para mí es un poquito retante, porque soy de reírme bastante. Tuvimos que cortar varias veces y retomar; hubo una toma en la que me dio un ataque de risa que duró como 20 minutos y no podíamos grabar. Me divertí un montón, fue una experiencia hermosa”, dijo.

Sin dudas, firmar un contrato con una discográfica internacional fue un logro muy grande para joven. “Fue un sueño hecho realidad, siempre quise estar con una disquera que me apoye, para poder lanzar mi música a través de ella. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, pero esto recién empieza, hay Adri para rato y ahora viene lo bueno”, expresó.