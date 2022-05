Sergio Moreno presentó su quinto libro de poesía

“Todo no se puede”, profesa Sergio Moreno como un mantra. El escritor visibiliza en 37 poemas diferentes situaciones de la vida que demuestran que la dualidad no se puede superponer. Cada persona es el producto de las decisiones que toma a lo largo de su vida; a veces se puede optar por ser bueno o malo, pero no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. “Todo no se puede'' es el quinto libro de poesía de Moreno, y fue presentado en la Casa de la Cultura en Villa Mercedes.

Para salir de lo convencional, Moreno ideó una presentación llena de momentos incómodos y sorpresivos. Un grupo de percusionistas llamado Picantes Cayena tocó unos temas. Luego, mientras Moreno respondía algunas preguntas, alguien entre el público y desde el fondo gritó en un tono desafiante: “Todo no se puede, Sergio Moreno”. Al instante, una cantante de lírico entonó la frase en diferentes matices para darle lugar, luego, a una comparsa que bailó al ritmo del título del libro. “Todo estaba organizado para que así pasara. Después, en un momento me hacen una entrevista y diferentes personas empiezan a interrumpirme y decir: ‘Todo no se puede’”, recordó Moreno.

Este título quiere significar que uno es el producto de decisiones que toma a lo largo de la vida". Sergio Moreno, autor de "Todo no se puede".

“Este título quiere significar que uno es el producto de decisiones que va tomando a lo largo de la vida. A veces uno puede actuar bien o mal, pero no se puede ser bueno y malo a la vez, o cambiar y estar igual. Son ejemplos muy comunes, pero cuando tenés tantos grupos y libros de autoayuda que te dicen que tenés que ser exitoso en todos los campos, cumplir con todo en tiempo y forma, que si vos le ponés actitud todo te va a salir perfecto, para los que ya tenemos más de 40 años vemos que no siempre alcanza con la actitud. Por ejemplo, muchas veces tenés que decidir entre comprar o pagar”, expresó el autor.

El libro lo comenzó a escribir hace 3 años, antes de la pandemia. Sin apuros ni presiones, el autor guardaba los textos y los releía y revisaba hasta que quedaron perfectamente como a él le gustaban. “Empezamos a sacar la cultura a las calles, a los espacios públicos y justo nos agarró el aislamiento. Dentro del libro hay poemas que expresan lo que nos estaba pasando, sobre todo en Villa Mercedes, que hasta hubo toques de sirenas y a quienes vivieron alguna situación de guerra les dolió mucho porque les traía recuerdos espantosos”, aseguró.

“Básicamente —afirmó— lo que me moviliza es tener en claro esas situaciones, que uno es un producto de distintas decisiones que va tomando en la vida. Eso fue lo que me llevó a escribir el libro”.

"Todo no se puede" fue editado por "Nueva Editorial Universitaria" de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), que imprimió 100 libros y se puede conseguir también de manera digital a través de http://www.neu.unsl.edu.ar/.

MM