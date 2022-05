Para evitar peleas, un boliche hará la trazabilidad al ingreso

La actividad nocturna en locales bailables y de esparcimiento ha crecido desde el momento en que se liberaron las restricciones por la pandemia. Al mismo tiempo, se han hecho públicos algunas peleas o disturbios que han ocurrido dentro o fuera de los salones. Por eso, un boliche ubicado en la calle Pueyrredón al 2000 decidió implementar la trazabilidad de quienes ingresen, para tener un registro y poder identificar a sus clientes en el caso que sea necesario. La medida comenzará a regir mañana y lo harán todos los viernes y sábados que abran sus puertas.

Hace pocos días se hizo viral un video que muestra un enfrentamiento entre dos grupos antes de la llegada de la Policía, a la salida de un lugar de diversión nocturna. Y desde ese momento, los empresarios comenzaron a analizar cómo actuar para evitar que ese tipo de episodios sucedan.

"Puntualmente a nosotros nos sucedió una sola vez y fue hace tres semanas, más o menos; eran diez chicos que agredieron a nuestro personal de seguridad. No pasó a mayores, pero decidimos hacer esto para prevenir. Y por supuesto que el que hizo algún lío no vuelve a entrar", explicó Gonzalo Durante, gerente del boliche Kharma.

El registro se implementará en ese local de manera manual. Cada uno que ingrese deberá exhibir su DNI, no solo para corroborar que sea mayor de 17 años (que es la edad que permite el lugar), sino para que queden asentados sus datos personales. "Creemos que esto nos ayudará a identificar con mayor facilidad a las personas y así poder actuar más rápido", sostuvo.

Sin embargo, algunos de sus colegas encargados de bares, pubs y boliches decidieron seguir trabajando como lo hacen habitualmente, es decir, aplicando el derecho de admisión.

"En Quinto tenemos tercerizado el sistema de seguridad. Es una empresa de la ciudad de San Luis que trabaja en acontecimientos multitudinarios como en partidos de la Selección Argentina de fútbol y en los recitales que se hicieron en La Pedrera, entre otros", contó Bruno Stinga, uno de los socios de la empresa. También detalló que el personal tiene un scanner de mano para detectar cualquier elemento metálico y cuentan con cámaras. "Y el derecho de admisión que implementamos significa que aquella persona que ocasiona algún problema dentro del lugar no solo es echada por los patovicas, sino que a partir de ese momento tiene la entrada prohibida y en ese instante llamamos a la Policía para que actúe", aclaró.

El hombre además destacó que entre los empresarios nocturnos mantienen contacto permanente y se informan de lo que sucede. "Esto nos facilita poder identificar a los revoltosos y que no puedan entrar a ninguno de nuestros salones", dijo.

Por su parte, Nicolás Pereyra, el encargado de cuatro locales nocturnos, expresó que no consideran de utilidad el uso de la trazabilidad. "Por más que haya una lista con nombres, si se pelean adentro no te facilita identificarlo. Nosotros afortunadamente no hemos tenido mayores inconvenientes en los 20 años que me dedico a la actividad, pero sí aplicamos el derecho de admisión", destacó.

MM