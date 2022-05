Siguen las negociaciones para concretar Precios Cuidados

Los Precios Cuidados, que desde hace tiempo el gobierno nacional busca desarrollar para combatir a una inflación que no encuentra freno, tienen una nueva versión: ahora buscan incluir a los comercios de proximidad o almacenes para que los consumidores tengan al alcance un listado de 160 productos de la canasta básica, productos de limpieza, bebidas y elementos de perfumería. Sin embargo, en San Luis, como en el resto del interior de la Argentina, hay trabas para que esa meta se cumpla y almaceneros, mayoristas y la Dirección de Defensa del Consumidor trabajan para poder implementar la nómina.

En los últimos días, hubo más reuniones entre los representantes de los mayoristas que tienen sucursales en la ciudad de San Luis y Villa Mercedes junto a representantes del Estado provincial y sus pares de la Cámara de Almaceneros local. Los escollos que juntos buscan superar son la falta de muchos de esos productos en la provincia y el nulo margen de utilidad que los hipermercados les ofrecen a los comerciantes chicos para implementar la operatoria en sus mostradores.

Los almaceneros, tal como se acordó en el seno de la Secretaría de Comercio de la Nación, piden que haya un escaso margen de ganancia que les permita, al menos, amortizar los gastos que implican trasladar los artículos seleccionados desde los galpones del local mayorista hasta los negocios barriales. En San Luis —como en muchos otros distritos del interior de la Argentina— eso no ocurre y el desarrollo del programa está frenado. El diálogo entre las partes está abierto, pero como en otras ocasiones todo depende del visto bueno de los empresarios porteños.

“Nosotros los almaceneros de San Luis nunca fuimos alcanzados por ningún tipo de programa nacional. Personalmente participé en una reunión de la Secretaría de Comercio de la Nación, pero nunca tuvimos respuestas o logramos que nos incluyeran como almaceneros en algún programa. No solo de San Luis, en muchos sitios del interior del país, nunca fuimos favorecidos por alguna política. El titular de la Secretaría de Comercio de la Nación, Roberto Feletti, se comprometió en ayudarnos a solucionar el problema, pero no hubo avances”, destacó el titular de la Cámara de Almaceneros de San Luis, Ángel Soria, en diálogo con El Diario de la República.

“Esto fue cuando entraron en vigencia 160 productos de Precios Cuidados. Ese encuentro fue en Buenos Aires, en noviembre del año pasado, y todavía seguimos esperando. Actualmente estamos trabajando junto a Alberto Montiel Díaz (titular de Defensa del Consumidor), por parte del gobierno provincial. Él se ocupó de este tema y estamos juntos en busca de implementar ese listado en San Luis. El diálogo con los mayoristas sigue”, afirmó el dirigente que representa a los almaceneros puntanos.

“Este último programa llamado +Precios Cuidados Comercios de Proximidad salió el 7 de abril que, en la teoría, nos incluiría porque los mayoristas nos venderían a nosotros, los almaceneros, productos con descuentos que impactarían en nuestros negocios para que, de ese modo, lleguen a toda la gente. Es un listado consensuado y se comprometieron a dejar un margen de utilidades prudencial para que nosotros pudiéramos trabajar. Pero hasta acá no se concretó. Todo depende de los costos. Nosotros no queremos ganar, sino al menos cubrir el costo operativo, queremos adherir, estar en este programa”, explicó Soria.

“Hasta acá no concretamos el objetivo porque estamos en una encrucijada. No nos han dejado ese margen para poder trabajar con esos productos. En San Luis los mayoristas están dispuestos a colaborar y estamos trabajando en conjunto entre todos. Todos queremos alcanzar el objetivo, pero los empresarios no nos dejan margen para llevar esa mercadería. Además, por ejemplo, hay marcas que hace años no llegan a San Luis como la leche Casanto o el azúcar Dominó. Nosotros ofrecimos que esos productos que no llegan a la provincia sean reemplazados por mercaderías de productores sanluiseños. Entre ellos los panificados, galletitas y así lograr completar la canasta y acercarse a la lista original. Queremos sumarlos y en eso estamos trabajando con Montiel Díaz”, adelantó el titular de la Cámara de Almaceneros de San Luis.

“Actualmente, el 70 por ciento de la gente compra en los comercios de proximidad o almacenes de barrio y un 30 por ciento concurre a los grandes hipermercados o mayoristas. Por eso la intención es que estos Precios Cuidados lleguen al almacenero y por ende a mucha más gente. Queremos colaborar y estamos trabajando entre todos para conseguir concretar ese listado de 160 mercaderías”, manifestó Soria.

Redacción/ALG