San Luis FC entrenó y este viernes viaja rumbo a Buenos Aires

San Luis FC practicó ayer por la mañana en el Ave Fénix y este viernes emprenderá viaje a Buenos Aires para visitar a Lamadrid, mañana a las 15, por la séptima fecha del torneo de fútbol femenino de Primera C de AFA. Carlos Casteglione no podrá contar con la capitana Amira Camargo, quien amaneció enferma el jueves por la mañana y será baja para el duelo del sábado. Su lugar será ocupado por Antonella Tatulli. Otra jugadora que no será de la partida será Nicole Álvarez: el cuerpo técnico decidió darle descanso. Melina Salinas se ubicará de extrema por derecha. El resto del equipo será el mismo que goleó 12-0 a Juventud Unida en La Punta. Tatiana Barrozo estará en el arco. La defensa estará integrada por Antonella Flores —quien será la capitana ante la ausencia de Camargo—, Lucila Aste, Carla Lezcano y Janet Leyes. Marianella Suárez y Tatulli serán las encargadas de la contención en la zona media. Más adelante se pararán Salinas, María Miranda y Florencia Cordero. La única punta será la chaqueña Raquel Polich.

A pesar de que cambian un par de nombres, el DT no negocia su dibujo y seguirá apostando por el 4-2-3-1, que hasta el momento le dio buenos dividendos, ya que el equipo marcha puntero e invicto con 27 goles a favor y solo 2 en contra.

Aylén Ochoa, con distensión de ligamento lateral izquierdo grado II, es la única lesionada del plantel sanluiseño.

El rival de mañana no sabe lo que es ganar, pero es local en una cancha de dimensiones reducidas y con un campo de juego que no está en buen estado. Ese problema ya lo evidenció San Luis FC cuando visitó a Argentino de Merlo, equipo que le sacó un empate en Buenos Aires.

Seguramente Lamadrid buscará meter mucha gente en la zona media para cortarle todos los circuitos a las dirigidas por Casteglione. La escuadra puntana deberá ser inteligente y paciente. Tiene noventa minutos para trabajar el partido.

El plus a favor que tiene San Luis FC es el volumen de juego y las individualidades que posee, que en cualquier momento te pueden hacer la diferencia. Pero tendrán en contra un terreno en mal estado que no les permitirá jugar con la pelota al piso, que es el ADN del equipo.

Hoy bien temprano el plantel viaja a Buenos Aires. Se van a hospedar en el complejo del Sindicato Argentino de Televisión y quedarán a la espera del choque del sábado a la tarde.