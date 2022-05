Absolvieron a un acusado de violar a una vecina

Hacía un año y cuatro meses que Ángel Zalazar estaba con prisión preventiva acusado de violar a H.A.N., una vecina de Santa Rosa del Conlara. Pero este jueves, la Cámara Penal de Concarán lo absolvió por el beneficio de la duda en un debate unipersonal, realizado por la jueza Sandra Piguillem.

H.A.N. denunció a Zalazar el 18 de enero de 2021 en la Comisaría 25ª de Santa Rosa del Conlara. Allí expuso que había quedado de acuerdo con el hombre en que a las 00:15 de ese día fuera a su casa a conversar; con la condición de que si al llegar la luz no estaba encendida, no ingresara. Zalazar vivía frente a su domicilio.

También dijo que cuando el hombre llegó, ella se encerró en el baño porque él era violento y la había abusado en tres ocasiones. Zalazar le pidió que saliera para hablar, ella accedió y adujo que intentó someterla, pero que como se resistió, el hombre se marchó.

Contó que se quedó dormida y que, alrededor de las 2:30, se despertó por un ruido y vio que Zalazar había ingresado borracho a su casa, que se metió en su cama y que la violó. Ella le explicó que no podía violentarla así y que lo iba a denunciar.

Marcos Juárez, abogado del acusado, señaló que durante el debate declararon ocho testigos, entre ellos vecinos, la psicóloga particular de la denunciante y el psiquiatra y psicólogo forense que analizaron al denunciado y a la presunta víctima.

“La denunciante relató lo mismo que en la exposición pero incurrió en una serie de contradicciones con lo que había declarado antes. En definitiva, terminó diciendo que ella había consentido las relaciones sexuales pero no en la forma violenta en que él las hizo. Ella estaba en contra de eso, y por eso en ese momento lo corrió y él se fue. Entonces no hubo violación, porque hasta ese momento era todo consentido, y cuando el acto comenzó a ser más violento y ella no quiso, él se fue", detalló el letrado.

“Su psicóloga dijo que la mujer es manipuladora, posesiva y muy inteligente; que el único problema que tiene es la forma de relacionarse con otros. Por ejemplo, contó que a ella la llamaba por teléfono 15 veces por día y que si no le respondía, se enojaba y empezaba a agredirla. Lo mismo pasó con la relación que mantuvo con mi defendido; tenían relaciones sexuales consentidas y ella le exigió que fueran novios y formaran una familia. Él le dijo que no quería, y ese fue el detonante para que lo denunciara”, agregó.

Indicó que el fiscal de Cámara, Néstor Zudaire, no sostuvo tan gravosa acusación.

“La noche del hecho ella le había enviado 32 mensajes a mi defendido, sin contar las llamadas y mensajes de WhatsApp que no pudimos recuperar. Es evidente que existía un acoso total y absoluto por parte de ella hacia él. Las pericias psicológica y psiquiátrica señalan que tiene trastornos esquizofrénicos, de alusiones, de percepción alterada y delirios místicos. En cambio, los informes de Zalazar arrojaron que no tiene ninguna desviación ni trastorno compatible con este tipo de conducta denunciada”, remarcó.

Por último, cuestionó que su cliente haya estado en la cárcel. “El juez Pinto, quien lo procesó, es propenso a dictar prisiones preventivas sin elementos probatorios contundentes o elementos que en un juicio permitan dilucidar algún tipo de culpabilidad”, cerró.

