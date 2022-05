Golpeó y mantuvo cautiva a su ex; piden pena en suspenso

Si el tribunal colegiado homologa el acuerdo que presentaron el fiscal de Juicio y el Defensor de Cámara, Luis Gastón Godoy recuperará la libertad de inmediato. Está detenido hace dos años y cuatro meses en el Penal de la capital acusado de haber abusado sexualmente, golpeado y privado de la libertad a su expareja, en Luján, en 2020. Pero esa acusación cambió luego de que E.J.L., la víctima, rectificara su denuncia para aclarar que no fue violada, sino que las relaciones fueron consentidas, aunque sí existió la agresión. Sin el peso de ese delito, el imputado aceptó la culpabilidad de los otros dos hechos y solicitó una condena a tres años de cárcel en suspenso.

El hecho ocurrió el 13 de enero de hace dos años en la casa que la mujer compartía con sus dos hijos, fruto de la relación con Godoy. Hacía cerca de un mes que la pareja vivía en casas distintas y aunque habían compartido techo hasta después de Navidad, la relación estaba terminada de antes.

El fiscal Fernando Rodríguez recordó que esa noche el agresor llegó a su antigua vivienda y la encontró con otro hombre, con quien la mujer había mantenido relaciones, y lo echó a la calle desnudo.

Tras intimar, Godoy comenzó a darle golpes de puño, patadas y cachetadas y no dejó que se moviera de un colchón que había en el comedor. La insultó, amenazó, le revisó el celular y le sacó fotos que envió a las amigas de ella diciéndoles que eran responsables de la separación y de la paliza que la muchacha acababa de recibir.

Preocupadas, esas mujeres llamaron a una vecina de la víctima para que fuera a ver cómo estaba. Ella fue quien llamó a la Policía, que llegó cerca de las 7 de la mañana y encontró a E.J.L. con el mismo vestido de la foto que recibieron sus amigas, despeinada y con la cara hinchada. Los efectivos vieron que empezó a temblar y llorar, que estaba en estado de shock.

Godoy, quien abrió la puerta a los uniformados, fue a parar a la comisaría, donde ella denunció lo que le había hecho.

Este jueves, en la audiencia de juicio abreviado, el Defensor de Cámara Esteban Sala, quien asiste al imputado, explicó que la mujer rectificó sus dichos en sede judicial sobre el abuso y alegó que fue “malinterpretada” en la comisaría.

Talleres y tratamiento

Sala fundamentó el pedido de pena en suspenso diciendo que mantuvo una reunión con la víctima y transmitió al tribunal la seguridad de que la mujer no fue influenciada para favorecer a Godoy. “Ella tiene domicilio en Luján y él se va a radicar en la casa de su padre en la ciudad capital. No tienen intenciones de retomar la relación, incluso ella ya inició una nueva”, sostuvo, y dijo que el imputado no tiene relación con sus hijos, aunque ella luego lo desdijo y confesó ante el tribunal que lo visitan en el Penal.

La víctima habló ante los jueces y dijo estar de acuerdo con el proceso y el cambio de calificación de la causa.

Así, Godoy pidió ser condenado a tres años de cárcel en suspenso por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y lesiones leves agravadas por ser cometidas contra la mujer mediando violencia de género.

Como reglas de conducta, el acuerdo también indica que el hombre deberá realizar terapia psicológica para tratar su problema de violencia y asistir a talleres de género de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

El tribunal, presidido por Karina Lucero Alfonso e integrado por Fernando de Viana y Hugo Saá Petrino, aceptó el acuerdo y tendrá un plazo de 10 días para definir si lo acepta o no.

