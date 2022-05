Hicieron un boquete para entrar a robar en una barbería

Este lunes, las ganas de progresar de Matías Pérez se desvanecieron cuando llegó a su barbería y se encontró con la triste noticia de que delincuentes le habían robado sus herramientas de trabajo. En diálogo con El Diario, el damnificado, de 18 años, dijo que le sustrajeron seis máquinas de cortar pelo y modelar barba y seis tijeras; valuadas en aproximadamente 250 mil pesos.

Pérez indicó que aparentemente el o los ladrones tenían la copia de las llaves del local lindero. “Ese lugar está en desuso; por lo visto ingresaron por la puerta de ahí porque tenían llaves e hicieron un boquete en la pared de durlock que da hacia la barbería e ingresaron a mi local. El hueco es pequeño, por ahí solo puede pasar una persona delgada y de contextura pequeña. Por el mismo agujero salieron de nuevo hacia el local del lado y se fueron. Cuando yo llegué, desde afuera no se veía lo que había pasado, se veía que todo estaba en orden”, describió el joven, quien hizo la denuncia en la Comisaría 6ª.

La barbería está ubicada en la calle Francia, entre avenida España y Ejército de los Andes. Dijo que allí alquila desde hace unos dos meses, que es la primera vez que entran a robarle y que si bien estaba en sus planes, aún no había podido colocar cámaras de seguridad.

Además de sustraerle sus herramientas de trabajo los delincuentes hicieron diversas pintadas con aerosol en las paredes. “Tu hermano nos debe plata al tranza así que nos pague. Y si no le paga no te damos las máquinas. Mañana quiero la plata, si no, chau máquinas”, reza uno de los escritos con algunos errores ortográficos. En otra de las paredes escribieron: “Qué lindo tener copia de llave del otro local fue muy p…”.

Pérez comentó que dialogó con su familia para saber si alguno de ellos tenía algún tipo de deuda como la que se mencionaba en las pintadas, pero se lo negaron. “Calculamos que esos escritos fueron hechos solo para despistar. Mis familiares me dijeron que no tienen deudas de ningún tipo”, señaló, y agregó que antes del hecho tampoco recibió amenazas.

Todos los elementos que los ladrones posiblemente se llevaron en cuestión de segundos eran fruto de años de ahorros que Pérez hizo para poder comprarlos. “Tengo un seguro y tengo que ver qué es lo que me cubre”, dijo esperanzado. Por último, pidió que quien pueda aportar datos certeros sobre las máquinas y las tijeras se comunique a su celular: 2664192707.

Uno de los mensajes en la pared. Foto: Gentileza.