La Policía vigiló una escuela por un mensaje amenazante

En el primer día hábil de la semana, la Policía de la Provincia realizó un operativo en el ingreso de la Escuela Nº 29 "Remedios de Escalada". Es que el viernes, una encargada encontró escrito en los azulejos de un baño de mujeres del secundario, el mensaje "Todos morirán" con la fecha de este lunes, 23/05/22. La mujer dio aviso a la fuerza de seguridad, quien requisó las mochilas de los alumnos en el horario de inicio de clases del turno mañana.

El edificio está ubicado en la esquina de Córdoba y Pedernera, asisten estudiantes de los niveles primario y secundario.

En la tarea intervinieron efectivos de la Comisaría 8ª y de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf). Comenzaron a las 6:45 y finalizaron a las 9:30.

"Tenemos un nuevo código de procedimiento en materia criminal, en el que trabajamos directamente con la fiscalía, en este caso fue la Nº 1 a cargo de Maximiliano Bazla, quien también estuvo presente. Afortunadamente no encontramos ningún elemento extraño. Queríamos asegurarnos que los chicos no ingresaran con algún objeto cortante o algo similar", destacó el comisario general Oscar Contrera, el jefe de la Unidad Regional Nº 2.

No decía nombres, era una oración corta pero llamativa y el colegio actuó correctamente al darnos aviso. Oscar Contrera.

Las letras tenían un tamaño chico, estaban escritas con fibrón de color rojo. Fueron procedimientos preventivos para brindar seguridad y tranquilidad a toda la comunidad educativa. "Las clases se dictaron con total normalidad, ya que también recorrimos todos los rincones del establecimiento y no registramos ninguna anomalía", agregó. Luego sostuvo que no es la primera vez que sucede en un colegio, pero que tampoco es algo normal que pase. "Claramente esto alertó a todos los docentes, directivos y padres de los alumnos. Pero deducimos que puede haberse realizado porque en las fechas suele haber varios exámenes, que son normales en esta época del año y cada tanto se registran novedades como estas, por ejemplo, pero tenemos que trabajar con mucha delicadeza y cautela", sostuvo.

Asimismo, Contrera expresó que el mensaje no tenía un destinatario particular, sino que ponía en riesgo a todos los asistentes. "No decía nombres, era una oración corta, pero llamativa y el colegió actuó correctamente. Lo primero que deben hacer ante un acontecimiento como este es dar aviso a la Policía, nosotros nos comunicamos directamente con el Juzgado e iniciamos todo el proceso correspondiente para poder actuar. El protocolo debe respetarse de esta manera", aseguró.

Los primeros días del mes, en el colegio Nº 2 "Juan Esteban Pedernera", conocido como "Nacional", sucedió algo similar. "En ese caso fue más complejo, intervinieron bomberos voluntarios y Defensa Civil porque la amenaza era sobre la existencia de explosivos. Revisamos todo el establecimiento y los útiles, pero tampoco encontramos nada", dijo.

Redacción / NTV