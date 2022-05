La familia pide que el femicida “no salga más de la cárcel”

Este jueves se cumplió un año de que Johana Galdeano fuera asesinada a tiros de mano de quien fue su pareja, el exsecretario del gremio de la Uocra, Juan Carlos Solalinde. Pero para la familia de la joven es como si ese tiempo no hubiera pasado. "Johana está permanentemente en nuestras cabezas. Cuando él la mató, enterró también a su hijo. Por eso lo único que queremos es perpetua para él, que no salga nunca más de la cárcel", manifestó Silvana, una tía de la mujer asesinada.

Para que el recuerdo de Johana no se pierda en la memoria de la gente, familiares y activistas de una agrupación feminista se reunieron en la plazoleta del barrio Las Mirandas para recordarla.

"Pasó un año, pero para nosotros es como si la hubiera matado ayer. Su hijo todavía anda buscando a su mamá, va al cementerio, ve su auto y pregunta dónde está su mamá", contó Silvana.

Respecto al pedido de excarcelación que la defensa del imputado había planteado hace un par de meses y que le fue rechazado esta semana, la tía expresó que no puede creer cómo, aun después de lo que hizo, el exsindicalista puede tener el descaro de solicitar la libertad. "No sé si no entiende lo que hizo o si se hace el loco, porque no es que robó, él mató, asesinó a Johana... No le va a devolver la vida a ella, a su mamá ni a su hermana, porque su familia está muerta en vida", expresó.

"A él le tienen que dar perpetua y no permitirle salir más. No que en diez, veinte o treinta años, por buen comportamiento, lo liberen, como suelen hacer", remarcó.

