Quieren que la búsqueda de un hombre se amplíe a nivel nacional

Yamila y Beatriz, la sobrina y la cuñada de Osvaldo Faustino Hernández, contaron que la Policía ha buscado al hombre en La Toma, en todos los campos y las zonas aledañas a esa localidad, en pueblos cercanos y también en otros donde diferentes personas creyeron haberlo visto. Pero aún sobre el paradero de Hernández no hay rastros, dijeron. Por eso, a dos semanas de su desaparición, sus familiares se aferran a la posibilidad de que los efectivos puedan ubicarlo cuando soliciten al resto de las provincias que estén atentos a la aparición del vecino de La Toma o al paso de alguien de similares características.

En una breve comunicación que tuvo con El Diario, el oficial principal Emanuel Durán, jefe de la Comisaría 16ª, dijo que hasta anteayer el personal policial hizo rastrillajes para dar con el hombre de 64 años. "Anduvieron por los campos de Juan Llerena, buscándolo con los canes porque les llegó el dato que por allá lo habían visto, pero no hallaron nada", comentó Beatriz.

"En el tiempo que lleva desaparecido estuvieron rastrillando por los alrededores de La Toma, también por Villa Larca, Merlo y hasta en Berrotarán", precisó la mujer. Respecto a la última localidad, Beatriz explicó que la Policía fue hasta ese pueblo, ubicado en el departamento cordobés de Río Cuarto, porque allí supo trabajar en una época su cuñado.

Detalló que los efectivos lo buscaron en Río Cuarto porque una persona se comunicó y les dijo que vio a alguien similar a Hernández hacer dedo en la autopista que va hacia esa ciudad.

Tiene 64 años. Hernández mide 1,65 metro. Vestía jean y un pulóver gris.

A un margen del trabajo policial, los familiares del hombre desaparecido no se quedaron con los brazos cruzados. "Lo hemos buscado por La Toma, mis tíos han puesto panfletos con su foto en Villa Larca porque nos llegó el comentario de que lo habían visto allá y cerca de Concarán", relató Yamila.

La joven dijo que descartan que Hernández haya abordado, por ejemplo, un colectivo porque él no sabía manejarse con micros. "Además ya preguntamos a todos los choferes de La Toma y de los alrededores, porque mi mamá trabaja en la terminal y tiene contactos ahí, y nadie ha alzado a una persona como mi tío", explicó.

Por eso, calculan que lo más probable es que algún conductor lo haya recogido en una ruta, si lo vio pidiendo un aventón.

A pesar de que hoy se cumplen dos semanas de su desaparición, sus parientes mantienen vigente la esperanza de que Hernández está sano y salvo. "Él decía que veía animales... así que puede que haya tenido una alucinación así o que haya querido ir para mi casa, que quedaba cerca de la suya, y se desorientó", comentó.

Esperan que esté en una vivienda, donde no sufra el frío y no le falte comida. Se esperanzan en la idea de que la o las personas que lo acompañen no se han comunicado con la Policía ni nadie porque no tienen los medios para hacerlo, como teléfono o internet.

