Andrés Pomiro se presenta con su humor en Villa Mercedes

Todo comenzó en 2018 con un ejercicio en una clase de teatro. Andrés Pomiro les pidió a sus estudiantes que les pusieran el cuerpo a las voces de unos audios de WhatsApp. La idea le gustó tanto que decidió hacerla él mismo en sus redes sociales y el éxito no tardó en llegar.

Sus cuentas empezaron a acumular seguidores de manera exponencial al punto que decidió llevar el experimento a su pasión: el teatro. Este domingo a la noche, Pomiro presentará su nuevo show “Poniendo el pecho, volumen 2” en Morrison Auditorio en Villa Mercedes, de la mano de León de Piedra Producciones. El espectáculo será a las 22 y la entrada cuesta mil pesos.

Andrés es actor, guionista, instagramer y se define como “el chico de los audios”. Es un personaje en redes sociales que interpreta con vestuario, maquillaje y pelucas los mensajes de voz de WhatsApp que le manda la gente por mail.

En una charla con etc previa al viaje a Mercedes y antes de ingresar de paseo a una bodega mendocina, aseguró que recibe entre 100 y 150 audios por día y que dispone de un equipo que lo ayuda a seleccionar los mejores para luego interpretarlos en sus redes sociales de Instagram, Facebook y Tik Tok, donde ya acumula más de 1.500.000 seguidores.

PARA AGENDAR

DÍA: hoy

HORA: 22

LUGAR: Auditorio Morrison, Villa Mercedes

ENTRADA: 1.000 Pesos

“Esta es la tercera vez que voy a San Luis, pero la primera que me presento en Villa Mercedes. Llegamos con un espectáculo nuevo que es el volumen dos de 'Poniendo el pecho'", dijo el comediante que calificó a San Luis como "una plaza muy linda para el teatro", donde cada vez que actúa se encuentra con gente "que es muy agradable y alegre”.

El show mercedino es parte de una gira que comenzó en San Juan, continuó en Mendoza y termina en San Luis. Luego de eso, el equipo de Pomiro regresará a Buenos Aires, pero tiene planeado hacer más presentaciones en Uruguay y en el resto de Argentina. “También estamos pensando hacer temporada de verano en Carlos Paz”, afirmó Andrés con expectativas para el verano.

“El espectáculo es muy divertido. Hay mucho playback de los audios de gente que se divierte en las redes, no es lo mismo en vivo, eso está muy bueno porque muchos van para ver si me equivoco —dijo entre risas—. Además, la gente sube al escenario a hacer los audios conmigo, hay una parte de stand up y mucha improvisación”.

Entre los personajes que interpreta están la abuela, niños y niñas, todos personificados con gracia por Pomiro. “A la gente le recomiendo que lleven muchos pañuelitos porque van a llorar de la risa”, aseguró.

Redacción / NTV